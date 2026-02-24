Генсек ОБСЕ назвал переговоры по Украине единственным путем к миру

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу назвал переговоры по Украине единственным путем к миру и поприветствовал контакты Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона, направленные на прекращение конфликта.

"Я также благодарю действующего председателя ОБСЕ, федерального советника Игнацио Кассиса, за проведение последнего раунда трёхсторонних переговоров на прошлой неделе в Женеве", - добавил генсек.

Он также отметил, что усилия, прокладывающие путь к урегулированию конфликта путем переговоров и завершению войны, должны получать поддержку. "ОБСЕ готова сыграть полезную роль в постконфликтной стабилизации и восстановлении, включая гуманитарные аспекты, а также в реализации условий возможного соглашения, достигнутого сторонами для прекращения войны", - напомнил он.