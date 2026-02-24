https://ria.ru/20260224/gensek-2076489712.html
Генсек ОБСЕ назвал переговоры по Украине единственным путем к миру
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу назвал переговоры по Украине единственным путем к миру и поприветствовал контакты Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона, направленные на прекращение конфликта.
"Эта война должна закончиться справедливым и жизнеспособным миром. И такой мир может быть достигнут только посредством переговоров. Альтернативы диалогу нет. Поэтому я приветствую продолжающееся дипломатическое взаимодействие между Украиной
и Российской Федерацией при посредничестве Соединённых Штатов Америки", - сказал он на 1554-м расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ
. Трансляция вступительных заявлений мероприятия транслировалась на официальном портале
Организации.
"Я также благодарю действующего председателя ОБСЕ, федерального советника Игнацио Кассиса, за проведение последнего раунда трёхсторонних переговоров на прошлой неделе в Женеве", - добавил генсек.
Он также отметил, что усилия, прокладывающие путь к урегулированию конфликта путем переговоров и завершению войны, должны получать поддержку. "ОБСЕ готова сыграть полезную роль в постконфликтной стабилизации и восстановлении, включая гуманитарные аспекты, а также в реализации условий возможного соглашения, достигнутого сторонами для прекращения войны", - напомнил он.
Переговоры между Россией
, США
и Украиной прошли в Женеве
17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский
. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.