Генсек ОБСЕ назвал переговоры по Украине единственным путем к миру - РИА Новости, 24.02.2026
18:50 24.02.2026
Генсек ОБСЕ назвал переговоры по Украине единственным путем к миру
в мире
украина
россия
москва
владимир мединский
феридун синирлиоглу
обсе
мирный план сша по украине
в мире, украина, россия, москва, владимир мединский, феридун синирлиоглу, обсе, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Мединский, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Мирный план США по Украине
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу назвал переговоры по Украине единственным путем к миру и поприветствовал контакты Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона, направленные на прекращение конфликта.
"Эта война должна закончиться справедливым и жизнеспособным миром. И такой мир может быть достигнут только посредством переговоров. Альтернативы диалогу нет. Поэтому я приветствую продолжающееся дипломатическое взаимодействие между Украиной и Российской Федерацией при посредничестве Соединённых Штатов Америки", - сказал он на 1554-м расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Трансляция вступительных заявлений мероприятия транслировалась на официальном портале Организации.
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
Вчера, 16:11
"Я также благодарю действующего председателя ОБСЕ, федерального советника Игнацио Кассиса, за проведение последнего раунда трёхсторонних переговоров на прошлой неделе в Женеве", - добавил генсек.
Он также отметил, что усилия, прокладывающие путь к урегулированию конфликта путем переговоров и завершению войны, должны получать поддержку. "ОБСЕ готова сыграть полезную роль в постконфликтной стабилизации и восстановлении, включая гуманитарные аспекты, а также в реализации условий возможного соглашения, достигнутого сторонами для прекращения войны", - напомнил он.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине
23 февраля, 20:31
 
