В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека
В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2026
В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:29:00+03:00
2026-02-24T17:29:00+03:00
2026-02-24T17:55:00+03:00
курск
курская область
КУРСК, 24 фев — РИА Новости. Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"ЧП в Курске
. Предварительно, в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме на улице Харьковской погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина", — написал он в Telegram-канале
.
По словам губернатора, еще одна женщина выжила, но находится в больнице в тяжелом состоянии.
Хинштейн выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать семьям помощь.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают причины трагедии.