В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека
17:29 24.02.2026 (обновлено: 17:55 24.02.2026)
В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека
В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 24.02.2026
В Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КУРСК, 24 фев — РИА Новости. Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"ЧП в Курске. Предварительно, в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме на улице Харьковской погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, еще одна женщина выжила, но находится в больнице в тяжелом состоянии.
Хинштейн выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать семьям помощь.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают причины трагедии.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Саратовской области женщина погибла от отравления угарным газом
13 февраля, 09:40
 
ПроисшествияКурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
