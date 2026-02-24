Рейтинг@Mail.ru
"Зря понадеялись". Еще один шаг ЕС против России обернулся катастрофой
08:00 24.02.2026
"Зря понадеялись". Еще один шаг ЕС против России обернулся катастрофой
В Европе газовый коллапс: хранилища почти пусты, летние запасы исчерпаны. Сейчас отбирают позапрошлогодние, которых мало. В Еврокомиссии предпочитают не... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
европа
германия
евросоюз
еврокомиссия
европа
германия
"Зря понадеялись". Еще один шаг ЕС против России обернулся катастрофой

Юшков: европейцы закачали мало газа, понадеявшись на теплую зиму

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. В Европе газовый коллапс: хранилища почти пусты, летние запасы исчерпаны. Сейчас отбирают позапрошлогодние, которых мало. В Еврокомиссии предпочитают не замечать надвигающуюся бурю, но эксперты бьют тревогу. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.

На низком уровне

"Запасы упали ниже одной трети", — сообщил "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
Это меньше, чем было в конце предыдущего отопительного сезона. В 2025-м отбор газа завершили 28 марта с заполненностью 33,57%.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Основа утрачена": флагман ЕС столкнулся с критической ситуацией
31 октября 2025, 08:00
На 16 февраля в немецких ПХГ — 23%, французских — 23,6%. Исторический минимум для этой даты. В Нидерландах вообще 14,3%.
А до конца отопительного сезона еще далеко. Минимум полтора месяца.
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия

"Верните Россию"

Больше всего переживают в Германии.
Управляющий директор ассоциации хранилищ Energien Speichern (Ines) Себастьян Хайнерман предупреждает: при низкой заполненности давление падает и газ поступает в трубопроводы заметно медленнее.
В чрезвычайной ситуации домохозяйства вряд ли оставят без тепла, отмечают СМИ. Удар придется по промышленности, которая и так переживает трудные времена. Рост производственных затрат после отказа от российского газа критически сказался на конкурентоспособности. Это повлекло за собой волну закрытий предприятий и всплеск безработицы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Просто стыдно". В ЕС уже пожалели о возможной войне с Россией
20 февраля, 08:00
К правительству обращаются с требованием вернуть российские поставки, говорит депутат бундестага, представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Михаэль Келльнер из "Зеленых " тоже критикует исполнительную власть — она ничего не делает.
В Еврокомиссии проблему отрицают. "Запасов достаточно. Отопительный сезон завершим на достаточном уровне", — сообщила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Надеялись на лучшее

В сложившейся ситуации виновата не только холодная зима.
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объясняет: страны ЕС изначально закачали мало, понадеявшись на теплую погоду. Ведь суровых зим давно не было.
"Этот сезон подтолкнет европейцев к тому, чтобы они все-таки старались выполнять собственный норматив 90% заполненности ПХГ, который установили в 2022-м", — добавляет он.
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Поздно спохватились". CША отбирают у Европы критический ресурс
12 декабря 2025, 08:00
В целом при тех сложностях, которые возникли на рынке газа в ЕС, неудивительно, что ПХГ заполняются все меньше, говорит заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
"Именно дороговизна газа для Европы стала одним из факторов того, что запасов недостаточно", — подчеркивает он.
Как только похолодало и понадобились дополнительные объемы газа, цены сразу взлетели.
Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин добавляет: полностью заместить российские поставки невозможно.
© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия

Проблемы не заканчиваются

Ясно одно: завершение зимнего сезона будет сложным.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"План Б": В ЕС идут на уступки из-за России
14 декабря 2025, 08:00
Летом Европе придется активно пополнять хранилища, но сделать это, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, очень трудно.
Проблема еще и в том, что летом возникает новый пик потребления из-за кондиционирования, уточняет Юшков. Тем самым рост цен в условиях отказа от российского топлива перестает быть явлением только одного климатического сезона.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПорт при СПГ-терминале в Свиноуйсьце
Порт при СПГ-термине в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Порт при СПГ-терминале в Свиноуйсьце
 
В миреЕвропаГерманияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
