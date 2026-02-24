"Зря понадеялись". Еще один шаг ЕС против России обернулся катастрофой

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. В Европе газовый коллапс: хранилища почти пусты, летние запасы исчерпаны. Сейчас отбирают позапрошлогодние, которых мало. В Еврокомиссии предпочитают не замечать надвигающуюся бурю, но эксперты бьют тревогу. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.
На низком уровне
"Запасы упали ниже одной трети", — сообщил "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
Это меньше, чем было в конце предыдущего отопительного сезона. В 2025-м отбор газа завершили 28 марта с заполненностью 33,57%.
На 16 февраля в немецких ПХГ — 23%, французских — 23,6%. Исторический минимум для этой даты. В Нидерландах вообще 14,3%.
А до конца отопительного сезона еще далеко. Минимум полтора месяца.
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
"Верните Россию"
Больше всего переживают в Германии.
Управляющий директор ассоциации хранилищ Energien Speichern (Ines) Себастьян Хайнерман предупреждает: при низкой заполненности давление падает и газ поступает в трубопроводы заметно медленнее.
В чрезвычайной ситуации домохозяйства вряд ли оставят без тепла, отмечают СМИ. Удар придется по промышленности, которая и так переживает трудные времена. Рост производственных затрат после отказа от российского газа критически сказался на конкурентоспособности. Это повлекло за собой волну закрытий предприятий и всплеск безработицы.
К правительству обращаются с требованием вернуть российские поставки, говорит депутат бундестага, представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Михаэль Келльнер из "Зеленых " тоже критикует исполнительную власть — она ничего не делает.
В Еврокомиссии проблему отрицают. "Запасов достаточно. Отопительный сезон завершим на достаточном уровне", — сообщила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
Надеялись на лучшее
В сложившейся ситуации виновата не только холодная зима.
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объясняет: страны ЕС изначально закачали мало, понадеявшись на теплую погоду. Ведь суровых зим давно не было.
"Этот сезон подтолкнет европейцев к тому, чтобы они все-таки старались выполнять собственный норматив 90% заполненности ПХГ, который установили в 2022-м", — добавляет он.
В целом при тех сложностях, которые возникли на рынке газа в ЕС, неудивительно, что ПХГ заполняются все меньше, говорит заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
"Именно дороговизна газа для Европы стала одним из факторов того, что запасов недостаточно", — подчеркивает он.
Как только похолодало и понадобились дополнительные объемы газа, цены сразу взлетели.
Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин добавляет: полностью заместить российские поставки невозможно.
© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Проблемы не заканчиваются
Ясно одно: завершение зимнего сезона будет сложным.
Летом Европе придется активно пополнять хранилища, но сделать это, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, очень трудно.
Проблема еще и в том, что летом возникает новый пик потребления из-за кондиционирования, уточняет Юшков. Тем самым рост цен в условиях отказа от российского топлива перестает быть явлением только одного климатического сезона.
