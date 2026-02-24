В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Церемония возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту состоялась в пригороде Гаваны по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в посольстве России.
"Сегодня, в День защитника Отечества, мы склоняем голову перед памятью всех, кто отдал жизнь за свободу и справедливость", - заявил в ходе мероприятия врио атташе по вопросам обороны при посольстве России на Кубе полковник Александр Михайлов, его цитату дипмиссия приводит в своем Telegram-канале.
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
22 февраля, 14:38
По данным дипмиссии, в торжественной церемонии приняли участие посол России на Кубе Виктор Коронелли, глава дипмиссии Белоруссии Виталий Барчук, председатель Кубинского института дружбы с народами, Герой Республики Куба Фернандо Гонсалес, заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес, начальник политического управления министерства Революционных Вооруженных сил, генерал дивизии Виктор Рохо Рамос, а также представители МВД республики и аккредитованные военные атташе иностранных государств.
Михайлов в своем выступлении отметил, что Россия "искореняет зло на своей исторической земле, защищая не только себя, но и будущее всей Европы", и подчеркнул значение сохранения исторической памяти.
В ответном слове командующий противовоздушной обороной и военно-воздушными силами Кубы генерал Марио Родригес Пеньяранда указал на дружественный характер двусторонних связей и роль России в укреплении обороноспособности республики.
Путин оценил отношения России и Кубы
18 февраля, 21:05