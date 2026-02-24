Рейтинг@Mail.ru
В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину - РИА Новости, 24.02.2026
00:43 24.02.2026
В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину
В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину
в мире
россия
куба
гавана
виктор коронелли
день защитника отечества
в мире, россия, куба, гавана, виктор коронелли, день защитника отечества
В мире, Россия, Куба, Гавана, Виктор Коронелли, День защитника Отечества
В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину

В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину-интернационалисту

© Sputnik / Miguel Fernandez MartinezЦеремония у мемориала советских воинов-интернационалистов рядом с Гаваной
Церемония у мемориала советских воинов-интернационалистов рядом с Гаваной - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Miguel Fernandez Martinez
Церемония у мемориала советских воинов-интернационалистов рядом с Гаваной. Архивное фото
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Церемония возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту состоялась в пригороде Гаваны по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в посольстве России.
"Сегодня, в День защитника Отечества, мы склоняем голову перед памятью всех, кто отдал жизнь за свободу и справедливость", - заявил в ходе мероприятия врио атташе по вопросам обороны при посольстве России на Кубе полковник Александр Михайлов, его цитату дипмиссия приводит в своем Telegram-канале.
По данным дипмиссии, в торжественной церемонии приняли участие посол России на Кубе Виктор Коронелли, глава дипмиссии Белоруссии Виталий Барчук, председатель Кубинского института дружбы с народами, Герой Республики Куба Фернандо Гонсалес, заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес, начальник политического управления министерства Революционных Вооруженных сил, генерал дивизии Виктор Рохо Рамос, а также представители МВД республики и аккредитованные военные атташе иностранных государств.
Михайлов в своем выступлении отметил, что Россия "искореняет зло на своей исторической земле, защищая не только себя, но и будущее всей Европы", и подчеркнул значение сохранения исторической памяти.
В ответном слове командующий противовоздушной обороной и военно-воздушными силами Кубы генерал Марио Родригес Пеньяранда указал на дружественный характер двусторонних связей и роль России в укреплении обороноспособности республики.
