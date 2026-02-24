В Гаване возложили венки к мемориалу советскому воину

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Церемония возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту состоялась в пригороде Гаваны по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в посольстве России.

Михайлов в своем выступлении отметил, что Россия "искореняет зло на своей исторической земле, защищая не только себя, но и будущее всей Европы", и подчеркнул значение сохранения исторической памяти.