Гатилов рассказал, как можно решить вопрос иранской ядерной программы

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Вопрос иранской ядерной программы можно решить лишь политическим путем, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

При этом дипломат отметил, что американские нападения на иранские ядерные объекты "продемонстрировали, что даже добросовестный участник ДНЯО может быть объектом агрессии, цинично прикрываемой нераспространенческой риторикой".