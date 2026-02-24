Гатилов рассказал, как можно решить вопрос иранской ядерной программы

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Вопрос иранской ядерной программы можно решить лишь политическим путем, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Уверены, что сложившиеся противоречия вокруг иранской ядерной программы могут быть разрешены исключительно политико-демократическим путем. В этой связи приветствуем возобновление двустороннего диалога между Вашингтоном и Тегераном", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
При этом дипломат отметил, что американские нападения на иранские ядерные объекты "продемонстрировали, что даже добросовестный участник ДНЯО может быть объектом агрессии, цинично прикрываемой нераспространенческой риторикой".
Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.
