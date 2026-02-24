Рейтинг@Mail.ru
Гатилов рассказал, как можно решить вопрос иранской ядерной программы - РИА Новости, 24.02.2026
14:21 24.02.2026
Гатилов рассказал, как можно решить вопрос иранской ядерной программы
Гатилов рассказал, как можно решить вопрос иранской ядерной программы
Вопрос иранской ядерной программы можно решить лишь политическим путем, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:21:00+03:00
2026-02-24T14:21:00+03:00
Гатилов рассказал, как можно решить вопрос иранской ядерной программы

Гатилов: вопрос иранской ядерной программы можно решить лишь политическим путем

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Вопрос иранской ядерной программы можно решить лишь политическим путем, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Уверены, что сложившиеся противоречия вокруг иранской ядерной программы могут быть разрешены исключительно политико-демократическим путем. В этой связи приветствуем возобновление двустороннего диалога между Вашингтоном и Тегераном", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
При этом дипломат отметил, что американские нападения на иранские ядерные объекты "продемонстрировали, что даже добросовестный участник ДНЯО может быть объектом агрессии, цинично прикрываемой нераспространенческой риторикой".
Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.
