Китайский GAC снял с продаж в России один из кроссоверов
Китайский GAC снял с продаж в России один из кроссоверов - РИА Новости, 24.02.2026
Китайский GAC снял с продаж в России один из кроссоверов
Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китайский автопроизводитель GAC решил снять с продаж в РФ кроссовер GS3, но не исключает возвращения модели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке", - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что прорабатывают вариант возвращения модели на рынок, но отметили, что подобное решение будет приниматься исходя из актуальной рыночной ситуации и обратной связи покупателей.