18:30 24.02.2026
в мире, сша, украина, g7
В мире, США, Украина, G7
Страны G7 выразили поддержку усилиям США по урегулированию на Украине

Страны G7 поддержали усилия США в вопросе мирного урегулирования на Украине

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) выразили поддержку усилиям США в вопросе мирного урегулирования на Украине и содействия переговорам, говорится в заявлении стран "Большой семерки".
"Мы выражаем нашу неизменную поддержку усилиям президента (США Дональда – ред.) Трампа по… инициированию мирного процесса (по конфликту вокруг Украины – ред.) и привлечения сторон к прямым переговорам", – говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине
