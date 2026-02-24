Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 готовы сотрудничать для предотвращения ядерных аварий в Европе - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 24.02.2026 (обновлено: 18:31 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/g7-2076484782.html
Страны G7 готовы сотрудничать для предотвращения ядерных аварий в Европе
Страны G7 готовы сотрудничать для предотвращения ядерных аварий в Европе - РИА Новости, 24.02.2026
Страны G7 готовы сотрудничать для предотвращения ядерных аварий в Европе
Страны G7 намерены сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности и предотвращения любых возможных ядерных аварий в Европе, в частности на фоне... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:22:00+03:00
2026-02-24T18:31:00+03:00
в мире
европа
g7
украина
европейский банк реконструкции и развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000597809_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_88859a67c9ff4b65af1be609b89cafb7.jpg
https://ria.ru/20260224/mid-2076462521.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000597809_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_2fa5432c5e7a1e517e849c8d6b048c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, g7, украина, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Европа, G7, Украина, Европейский банк реконструкции и развития
Страны G7 готовы сотрудничать для предотвращения ядерных аварий в Европе

Страны G7 намерены сотрудничать для предотвращения ядерных аварий в Европе

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран — участниц G7
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран — участниц G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 намерены сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности и предотвращения любых возможных ядерных аварий в Европе, в частности на фоне ситуации на Украине, говорится в заявлении стран группы.
"Мы обязуемся тесно сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития и Украиной, для продвижения сбора средств на восстановление как можно скорее защитного сооружения в Чернобыле и предотвращения любой радиологической аварии, которая повлекла бы серьезные гуманитарные и экологические последствия для всего континента", - говорится в заявлении стран G7.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
МИД предупредил о риске военного столкновения ядерных держав
Вчера, 17:02
 
В миреЕвропаG7УкраинаЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала