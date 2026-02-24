Страны G7 готовы сотрудничать для предотвращения ядерных аварий в Европе

БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 намерены сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности и предотвращения любых возможных ядерных аварий в Европе, в частности на фоне ситуации на Украине, говорится в заявлении стран группы.