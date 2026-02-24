https://ria.ru/20260224/futbol-2076435590.html
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча - РИА Новости, 24.02.2026
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча
Семейная ссора в Неаполе во время футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной: женщина ранила мужа, решив, что его ругань из-за отмененного...
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча
Corriere della Sera: итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча
РИМ, 24 фев – РИА Новости.
Семейная ссора в Неаполе во время футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной: женщина ранила мужа, решив, что его ругань из-за отмененного пенальти относится к ней, сообщает газета Corriere della Sera
со ссылкой на карабинеров.
Как сообщает издание, 40-летний мужчина в воскресенье смотрел по телевизору матч чемпионата Италии
между клубами "Наполи" и "Аталанта". Просмотр он сопровождал проклятиями, а особую ярость у него вызвал эпизод с отмененным пенальти "Наполи". Ругань мужчины услышала его 35-летняя жена и подумала, что слова адресованы ей. Часть высказываний она восприняла как личное оскорбление, в том числе затрагивающее память ее покойной бабушки. Между супругами вспыхнул конфликт, женщина сначала бросила в мужа ножницы, а затем ударила его кухонным ножом.
"Пока истекающий кровью мужчина отчаянно пытается позвонить спасателям, сцена становится сюрреалистичной: она продолжает бросать в него все, у чего есть лезвие", - говорится в статье.
Конфликт произошел на глазах 12-летней дочери семейной пары. Всего в ходе ссоры в комнате оказалось пять ножей, а один из них застрял в стене гостиной.
Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Женщине предъявили обвинения в жестоком обращении с членами семьи и нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.
Сообщается, что ранее мужчина уже обращался за медицинской помощью после конфликтов с супругой: в июне прошлого года были зафиксированы как минимум два случая, когда он получил ножевые ранения. Сама задержанная утверждает, что брак фактически распался и она длительное время подвергалась психологическому давлению.