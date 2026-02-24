Рейтинг@Mail.ru
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/futbol-2076435590.html
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча - РИА Новости, 24.02.2026
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча
Семейная ссора в Неаполе во время футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной: женщина ранила мужа, решив, что его ругань из-за отмененного... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:05:00+03:00
2026-02-24T16:05:00+03:00
в мире
неаполь
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7df480338bbfb13c4bc6e69f2fc068dd.jpg
https://ria.ru/20260224/ssha-2076424170.html
https://ria.ru/20260224/avstraliya-2076407369.html
неаполь
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eacd7a234125c2c2531a6b6f4e7a9a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, неаполь, италия
В мире, Неаполь, Италия
Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча

Corriere della Sera: итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 24 фев – РИА Новости. Семейная ссора в Неаполе во время футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной: женщина ранила мужа, решив, что его ругань из-за отмененного пенальти относится к ней, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на карабинеров.
Как сообщает издание, 40-летний мужчина в воскресенье смотрел по телевизору матч чемпионата Италии между клубами "Наполи" и "Аталанта". Просмотр он сопровождал проклятиями, а особую ярость у него вызвал эпизод с отмененным пенальти "Наполи". Ругань мужчины услышала его 35-летняя жена и подумала, что слова адресованы ей. Часть высказываний она восприняла как личное оскорбление, в том числе затрагивающее память ее покойной бабушки. Между супругами вспыхнул конфликт, женщина сначала бросила в мужа ножницы, а затем ударила его кухонным ножом.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В штате Миссури мужчина убил двух полицейских и ранил еще двоих
Вчера, 15:24
"Пока истекающий кровью мужчина отчаянно пытается позвонить спасателям, сцена становится сюрреалистичной: она продолжает бросать в него все, у чего есть лезвие", - говорится в статье.
Конфликт произошел на глазах 12-летней дочери семейной пары. Всего в ходе ссоры в комнате оказалось пять ножей, а один из них застрял в стене гостиной.
Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Женщине предъявили обвинения в жестоком обращении с членами семьи и нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.
Сообщается, что ранее мужчина уже обращался за медицинской помощью после конфликтов с супругой: в июне прошлого года были зафиксированы как минимум два случая, когда он получил ножевые ранения. Сама задержанная утверждает, что брак фактически распался и она длительное время подвергалась психологическому давлению.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
Вчера, 14:28
 
В миреНеапольИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала