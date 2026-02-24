Итальянка ударила ножом мужа из-за футбольного матча

РИМ, 24 фев – РИА Новости. Семейная ссора в Неаполе во время футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной: женщина ранила мужа, решив, что его ругань из-за отмененного пенальти относится к ней, сообщает газета Семейная ссора в Неаполе во время футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной: женщина ранила мужа, решив, что его ругань из-за отмененного пенальти относится к ней, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на карабинеров.

Как сообщает издание, 40-летний мужчина в воскресенье смотрел по телевизору матч чемпионата Италии между клубами "Наполи" и "Аталанта". Просмотр он сопровождал проклятиями, а особую ярость у него вызвал эпизод с отмененным пенальти "Наполи". Ругань мужчины услышала его 35-летняя жена и подумала, что слова адресованы ей. Часть высказываний она восприняла как личное оскорбление, в том числе затрагивающее память ее покойной бабушки. Между супругами вспыхнул конфликт, женщина сначала бросила в мужа ножницы, а затем ударила его кухонным ножом.

"Пока истекающий кровью мужчина отчаянно пытается позвонить спасателям, сцена становится сюрреалистичной: она продолжает бросать в него все, у чего есть лезвие", - говорится в статье.

Конфликт произошел на глазах 12-летней дочери семейной пары. Всего в ходе ссоры в комнате оказалось пять ножей, а один из них застрял в стене гостиной.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Женщине предъявили обвинения в жестоком обращении с членами семьи и нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.