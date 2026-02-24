"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Беньямин Шешко (71-я минута).

Не проигрывающий в чемпионате на протяжении десяти матчей "Манчестер Юнайтед" набрал 48 очков и занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Эвертон" (37 очков) идет девятым.