Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:01 24.02.2026 (обновлено: 07:00 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/futbol-2076288296.html
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T01:01:00+03:00
2026-02-24T07:00:00+03:00
футбол
английская премьер-лига (апл)
манчестер юнайтед
эвертон
беньямин шешко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076288160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_709345246259e673c9cdac0bbce70727.jpg
https://ria.ru/20260224/futbol-2076285431.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076288160_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_626f855e4bd7343c0a08b01ba5b0b1f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
английская премьер-лига (апл), манчестер юнайтед, эвертон, беньямин шешко
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Юнайтед, Эвертон, Беньямин Шешко
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей

© REUTERS / Jason CairnduffФутболист "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко
Футболист Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Jason Cairnduff
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Беньямин Шешко (71-я минута).
Не проигрывающий в чемпионате на протяжении десяти матчей "Манчестер Юнайтед" набрал 48 очков и занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Эвертон" (37 очков) идет девятым.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Аргентине приостановили футбольные чемпионаты из-за скандала
00:34
 
ФутболАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Манчестер ЮнайтедЭвертонБеньямин Шешко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала