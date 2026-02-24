https://ria.ru/20260224/futbol-2076288296.html
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T01:01:00+03:00
2026-02-24T01:01:00+03:00
2026-02-24T07:00:00+03:00
футбол
английская премьер-лига (апл)
манчестер юнайтед
эвертон
беньямин шешко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076288160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_709345246259e673c9cdac0bbce70727.jpg
https://ria.ru/20260224/futbol-2076285431.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076288160_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_626f855e4bd7343c0a08b01ba5b0b1f8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
английская премьер-лига (апл), манчестер юнайтед, эвертон, беньямин шешко
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Юнайтед, Эвертон, Беньямин Шешко
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей