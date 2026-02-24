Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 24.02.2026 (обновлено: 16:35 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/fsb-2076448792.html
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию - РИА Новости, 24.02.2026
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
Президент России Владимир Путин поручил активнее защищать конфиденциальную информацию о перспективных российских оборонных и гражданских разработках. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:33:00+03:00
2026-02-24T16:35:00+03:00
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e4cd3e94c3d19da6b597023d37d446.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_48c789112a4751018ae5a8cac552d3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию

Путин поручил ФСБ активнее защищать данные о гражданских и оборонных разработках

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активнее защищать конфиденциальную информацию о перспективных российских оборонных и гражданских разработках.
«
"Особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
 
БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала