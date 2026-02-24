https://ria.ru/20260224/fsb-2076448792.html
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию - РИА Новости, 24.02.2026
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
Президент России Владимир Путин поручил активнее защищать конфиденциальную информацию о перспективных российских оборонных и гражданских разработках. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:33:00+03:00
2026-02-24T16:33:00+03:00
2026-02-24T16:35:00+03:00
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e4cd3e94c3d19da6b597023d37d446.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_48c789112a4751018ae5a8cac552d3cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
Путин поручил ФСБ активнее защищать данные о гражданских и оборонных разработках