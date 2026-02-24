https://ria.ru/20260224/fsb-2076447720.html
Путин поручил активнее выявлять сотрудников и агентов зарубежных спецслужб
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо более активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов. РИА Новости, 24.02.2026
Путин поручил активнее выявлять сотрудников и агентов зарубежных спецслужб
