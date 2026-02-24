Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил активнее выявлять сотрудников и агентов зарубежных спецслужб - РИА Новости, 24.02.2026
16:31 24.02.2026 (обновлено: 16:37 24.02.2026)
Путин поручил активнее выявлять сотрудников и агентов зарубежных спецслужб
Путин поручил активнее выявлять сотрудников и агентов зарубежных спецслужб
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо более активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов. РИА Новости, 24.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо более активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов.
«
"Речь идет о ... более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.
