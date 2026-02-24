Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ

«

"В прошедшем 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи. При нейтрализации внутренних и внешних угроз действовали профессионально и оперативно", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.