16:21 24.02.2026 (обновлено: 16:28 24.02.2026)
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
россия
РИА Новости
Новости
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ

Путин: ФСБ при нейтрализации угроз действует профессионально и оперативно

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2025 году при нейтрализации угроз сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) действовали профессионально и оперативно.
"В прошедшем 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи. При нейтрализации внутренних и внешних угроз действовали профессионально и оперативно", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
 
