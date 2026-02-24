https://ria.ru/20260224/fsb-2076440563.html
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ - РИА Новости, 24.02.2026
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2025 году при нейтрализации угроз сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) действовали профессионально и...
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ
