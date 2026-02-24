https://ria.ru/20260224/fsb-2076440473.html
Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) почтил минутой молчания память погибших сотрудников. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:21:00+03:00
2026-02-24T16:21:00+03:00
2026-02-24T16:33:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия
Путин на заседании коллегии ФСБ почтил память погибших сотрудников