Рейтинг@Mail.ru
Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 24.02.2026 (обновлено: 16:33 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/fsb-2076440473.html
Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ
Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ - РИА Новости, 24.02.2026
Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) почтил минутой молчания память погибших сотрудников. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:21:00+03:00
2026-02-24T16:33:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20260224/fsb-2076440563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия
Путин почтил минутой молчания память погибших сотрудников ФСБ

Путин на заседании коллегии ФСБ почтил память погибших сотрудников

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) почтил минутой молчания память погибших сотрудников.
"Я прошу почтить память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ФСБ, наших павших за Родину боевых товарищей минутой молчания", - сказал Путин на заседании во вторник.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ
Вчера, 16:21
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала