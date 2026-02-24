Рейтинг@Mail.ru
16:19 24.02.2026 (обновлено: 16:21 24.02.2026)
Путин отметил вклад ФСБ в обеспечение суверенитета России
Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета РФ и безопасности граждан.
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета РФ и безопасности граждан.
"ФСБ вносит в обеспечение суверенитета России, в защиту безопасности наших граждан важнейший, значимый вклад", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ во вторник.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасность
 
 
