https://ria.ru/20260224/fsb-2076439557.html
Путин отметил вклад ФСБ в обеспечение суверенитета России
Путин отметил вклад ФСБ в обеспечение суверенитета России - РИА Новости, 24.02.2026
Путин отметил вклад ФСБ в обеспечение суверенитета России
Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета РФ и безопасности граждан. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:19:00+03:00
2026-02-24T16:19:00+03:00
2026-02-24T16:21:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e4cd3e94c3d19da6b597023d37d446.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_48c789112a4751018ae5a8cac552d3cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил вклад ФСБ в обеспечение суверенитета России
Путин: ФСБ вносит важнейший вклад в обеспечение суверенитета России