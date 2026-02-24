Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции признал, что передает Киеву разведданные для ударов по России
16:41 24.02.2026
МИД Франции признал, что передает Киеву разведданные для ударов по России
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро признал, что Европа, в том числе Франция, предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов по территории России. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
жан-ноэль барро
украина
франция
в мире, жан-ноэль барро, украина, франция
В мире, Жан-Ноэль Барро, Украина, Франция
ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро признал, что Европа, в том числе Франция, предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.
Накануне Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина продолжает получать разведданные от США и европейских стран в прежнем объеме.
"Теперь практически все разведданные, позволяющие украинцам ... наносить ответные удары по некоторым целям в России, предоставляются Францией и Европой", - сказал он в эфире радиостанции franceinfo.
В марте 2025 года западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом. Позднее США возобновили передачу данных Киеву.
В октябре 2025 года Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет.
По заявлению президента России Владимира Путина, киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ, "это ему не поможет".
