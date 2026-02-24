МИД Франции вызвал посла США, но он не пришел, пишут СМИ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в стране Чарльза Кушнера в связи с комментариями американского посольства о смерти активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка, однако он не пришел в ведомство, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
Глава ведомства Жан-Ноэль Барро 22 февраля сообщал, что министерство иностранных дел Франции собирается вызвать посла США в этой стране в связи с комментариями американского посольства и Белого дома о смерти Деранка.
"После публикации посольством США комментариев по поводу трагедии, произошедшей во Франции и касающейся исключительно нашей общенациональной дискуссии, которую мы не позволяем использовать в корыстных целях, посол Чарльз Кушнер был вызван сегодня в министерство. Он не появился", - заявил агентству источник.
Как добавил источник, в результате МИД запретил Кушнеру встречаться с членами французского правительства.
Администрация президента США Дональда Трампа 20 февраля призвала привлечь виновных в смерти Деранка к ответственности и возложила ответственность за инцидент на прибегнувших к политическому насилию "левых радикалов". Посольство США во Франции также возложило вину за гибель активиста на "левых экстремистов", добавив в своем заявлении, что "продолжит следить за развитием ситуации" вокруг дела Деранка.
Ранее 23-летний Деранк был избит до смерти в ходе массовой драки с левыми активистами перед университетом в Лионе, где выступала депутат Европарламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Рима Хассан. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь виновников к ответственности. Позднее полиция задержала 11 человек, в том числе двух парламентских помощников одного из левых депутатов. В настоящий момент шестеро из одиннадцати задержанных взяты под стражу, а троим из них власти предъявили обвинения. Расследование продолжается.