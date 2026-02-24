Рейтинг@Mail.ru
В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/frantsija-2076518574.html
В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям
В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям - РИА Новости, 24.02.2026
В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям
Начальник генерального штаба военно-морских сил (ВМС) Франции адмирал Николя Вожур пожаловался, что Франции сложно искать доказательства якобы причастности РФ к РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T23:37:00+03:00
2026-02-24T23:37:00+03:00
в мире
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260224/oruzhie-2076467343.html
https://ria.ru/20260224/makron-2076432028.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция
В мире, Россия, Франция
В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям

Вожур: Парижу сложно найти доказательства якобы причастности РФ к дестабилизации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Франции
Флаги Евросоюза и Франции - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза и Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба военно-морских сил (ВМС) Франции адмирал Николя Вожур пожаловался, что Франции сложно искать доказательства якобы причастности РФ к действиям, которые могут быть направлены, по его мнению, на дестабилизацию Европы.
На Западе и в западных СМИ часто звучат разные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к диверсиям. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Кремль надеется на реакцию в Британии и Франции на планы о ЯО для Киева
Вчера, 17:14
"Это гибридная война, о которой мы регулярно говорим, и в рамках которой весьма сложно установить ответственность за те или иные действия... которые призваны нас (Европу – ред.) дестабилизировать", - заявил Вожур в эфире радиостанции Franceinfo.
Как утверждает адмирал, в качестве таких действий, в которых он попытался обвинить Россию, якобы можно назвать пролеты дронов и повреждения подводных кабелей с помощью танкеров. Доказательств причастности России к этим действиям Вожур не привел.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В конце 2024 года в Балтийском море произошел ряд инцидентов с повреждением кабелей, после которых правоохранители стран региона сочли, что к ним причастен танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который повредил кабели якорем. Таможня Финляндии при этом бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Во Франции обратились с требованием к Макрону из-за Украины
Вчера, 15:50
 
В миреРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала