В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба военно-морских сил (ВМС) Франции адмирал Николя Вожур пожаловался, что Франции сложно искать доказательства якобы причастности РФ к действиям, которые могут быть направлены, по его мнению, на дестабилизацию Европы.
На Западе и в западных СМИ часто звучат разные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к диверсиям. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
"Это гибридная война, о которой мы регулярно говорим, и в рамках которой весьма сложно установить ответственность за те или иные действия... которые призваны нас (Европу – ред.) дестабилизировать", - заявил Вожур в эфире радиостанции Franceinfo.
Как утверждает адмирал, в качестве таких действий, в которых он попытался обвинить Россию, якобы можно назвать пролеты дронов и повреждения подводных кабелей с помощью танкеров. Доказательств причастности России к этим действиям Вожур не привел.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В конце 2024 года в Балтийском море произошел ряд инцидентов с повреждением кабелей, после которых правоохранители стран региона сочли, что к ним причастен танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который повредил кабели якорем. Таможня Финляндии при этом бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.