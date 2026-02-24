В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Начальник генерального штаба военно-морских сил (ВМС) Франции адмирал Николя Вожур пожаловался, что Франции сложно искать доказательства якобы причастности РФ к действиям, которые могут быть направлены, по его мнению, на дестабилизацию Европы.

Как утверждает адмирал, в качестве таких действий, в которых он попытался обвинить Россию, якобы можно назвать пролеты дронов и повреждения подводных кабелей с помощью танкеров. Доказательств причастности России к этим действиям Вожур не привел.