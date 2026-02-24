В Москве завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. IV Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" завершился 23 февраля в Национальном центре "Россия".
Гости церемонии закрытия увидели документальный спектакль "Огонь Веры", где собраны непридуманные истории из фильмов телеканала RТ.Док. А также услышали народные хиты от Татьяны Куртуковой, фронтовую музыку от друзей фестиваля — группы "Зверобой" и увидели поэзию танца от всемирно известного балета "Кострома".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСцена из документального спектакля "Огонь веры" на церемонии закрытия IV международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Национальном центре "Россия"
"Дорогие родные, большая многонациональная фестивальная семья! Поздравляем вас с праздником — Днём защитника Отечества! Каждый из присутствующих здесь, каждый из защитников, заслуживает того, чтобы о нём был снят фильм", — поздравила со сцены гостей вечера генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
За три дня зрители посмотрели лучшие фильмы известных российских и зарубежных документалистов, а также абсолютные премьеры. Среди них и новая работа военного документалиста RТ.Док Екатерины Китайцевой "Реконструкция души Донбасса" — о восстановлении разрушенных храмов в освобожденных регионах.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыступление национального балета "Кострома" на церемонии закрытия IV международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" и праздничном концерте ко Дню защитника Отечества в Национальном центре "Россия"
В деловой программе состоялись круглые столы, встречи с бойцами, военкорами, авторами и героями документальных лент. Среди спикеров — уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока, начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", герой России Владислав Головин (позывной Струна), военкор Добровольческого корпуса МО РФ Павел Кукушкин, заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Сергей Футо, итальянские журналисты Анджело Д'Орсии Элизео Бертолази, бельгийский документалист Александр Пенасс, турецкий режиссер и солист музыкальной группы "Йорум" Сена Эркоч.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
"RТ.Док: Время наших героев" впервые представил расширенную международную программу, в которую вошли ленты документалистов из 14 стран мира — Алжира, Бангладеш, Бельгии, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
В ее рамках прошел круглый стол "Партизаны правды: честные истории, меняющие мир". Участниками стали: российский философ и политолог Александр Дугин, бельгийский режиссер Александр Пенасс, итальянский журналист Анджело Д'Орси, солист турецкой музыкальной группы "Йорум" и режиссер Сена Эркоч, ливанский документалист Хала Бу Сааб, узбекский режиссёр Эльдар Юлдашев. Модератором стал итальянский журналист Элизео Бертолази.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Москве
Параллельно показы фильмов фестиваля прошли при поддержке Россотрудничества в 22 странах — Абхазии, Армении, Афганистане, Бангладеше, Белоруссии, Египте, Замбии, Киргизии, Кипре, Мали, Марокко, Непале, Нигере, Пакистане, Перу, Республике Экваториальная Гвинея, Таджикистане, Танзании, Шри-Ланке, Узбекистане, Южной Осетии и впервые — в Японии. Также документальные картины увидели и в Донецке.
