Президент Финляндии назвал страны, которые хотел бы увидеть в ЕС

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Финляндии заявил, что хотел бы, чтобы Норвегия, Исландия и Великобритания присоединились к Евросоюзу.

По словам Стубба, чаще всего из европейских лидеров он общается с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Как пишет издание, лидеры созваниваются и переписываются каждый день.