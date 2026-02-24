https://ria.ru/20260224/evrosoyuz-2076393241.html
Президент Финляндии назвал страны, которые хотел бы увидеть в ЕС
Президент Финляндии назвал страны, которые хотел бы увидеть в ЕС
Президент Финляндии заявил, что хотел бы, чтобы Норвегия, Исландия и Великобритания присоединились к Евросоюзу. РИА Новости, 24.02.2026
Стубб заявил о желании, чтобы Норвегия, Исландия и Британия присоединились к ЕС