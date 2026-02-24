https://ria.ru/20260224/evrosoyuz-2076311749.html
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ
Страны ЕС могут подать в суд из-за несогласия с широкими полномочиями Европарламента, сообщает газета Politico со ссылкой на просмотренный проект официального... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T07:05:00+03:00
2026-02-24T07:05:00+03:00
2026-02-24T07:05:00+03:00
в мире
южная америка
аргентина
уругвай
европарламент
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_0:132:2828:1723_1920x0_80_0_0_0725ec0ca358135b06e78299adc71ddb.jpg
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076216623.html
https://ria.ru/20250507/ek-2015482807.html
южная америка
аргентина
уругвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7747dddf94aa177acee36a675db7f1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная америка, аргентина, уругвай, европарламент, евросоюз, politico
В мире, Южная Америка, Аргентина, Уругвай, Европарламент, Евросоюз, Politico
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ
Politico: страны ЕС могут подать иск из-за несогласия с широкими полномочиями ЕП