Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/evrosoyuz-2076311749.html
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ
Страны ЕС могут подать в суд из-за несогласия с широкими полномочиями Европарламента, сообщает газета Politico со ссылкой на просмотренный проект официального... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T07:05:00+03:00
2026-02-24T07:05:00+03:00
в мире
южная америка
аргентина
уругвай
европарламент
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_0:132:2828:1723_1920x0_80_0_0_0725ec0ca358135b06e78299adc71ddb.jpg
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076216623.html
https://ria.ru/20250507/ek-2015482807.html
южная америка
аргентина
уругвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7747dddf94aa177acee36a675db7f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная америка, аргентина, уругвай, европарламент, евросоюз, politico
В мире, Южная Америка, Аргентина, Уругвай, Европарламент, Евросоюз, Politico
Страны ЕС могут подать в суд из-за расширения полномочий ЕП, пишут СМИ

Politico: страны ЕС могут подать иск из-за несогласия с широкими полномочиями ЕП

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны ЕС могут подать в суд из-за несогласия с широкими полномочиями Европарламента, сообщает газета Politico со ссылкой на просмотренный проект официального письма.
"Страны ЕС угрожают судебным иском из-за объема полномочий, предоставляемых Европейскому парламенту", - пишет издание.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера
Вчера, 14:16
Отмечается, что группа стран, список которых не уточняется, выражает несогласие с соглашением, заключенным между Европарламентом и Еврокомиссией в 2025 году, расширившим влияние законодательного органа на процесс принятия решений. Кроме того, европейские столицы недовольны тем, что депутаты Европарламента получают все большее влияние на международные соглашения, особенно в свете торговой сделки с южноамериканской группой Меркосур.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка.
Президент Европарламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Глава Европарламента пригрозила подать в суд на ЕК
7 мая 2025, 11:16
 
В миреЮжная АмерикаАргентинаУругвайЕвропарламентЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала