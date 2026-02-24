Рейтинг@Mail.ru
22:02 24.02.2026 (обновлено: 22:12 24.02.2026)
Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мире, заявил Полянский
Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мире, заявил Полянский
в мире, россия, европа, обсе, дмитрий полянский
В мире, Россия, Европа, ОБСЕ, Дмитрий Полянский
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Пытаясь ослабить и изолировать Россию, Европа сама теряет позиции в мировой дипломатии, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Сколько бы вы ни строили планов по ослаблению России, сколько бы ни пытались изолировать нашу страну и отказать ей в праве на равную и неделимую безопасность, ничего у вас не выйдет. Как не вышло у ваших предшественников, таких как Наполеон или Гитлер", - сказал он, на расширенном заседании Постсовета ОБСЕ во вторник.
Текст его выступления опубликован на официальном портале постпредства РФ при ОБСЕ.
"История вас ничему не учит. Поэтому ваш удел – лишь пыхтеть от злобы и в бессилии наблюдать, как Европа с такими подходами все отчетливее оттесняется на обочину мировой дипломатии, международного развития и прогресса. Видимо, именно этого вы и добиваетесь", - заключил Полянский.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский
В миреРоссияЕвропаОБСЕДмитрий Полянский
 
 
