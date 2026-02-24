https://ria.ru/20260224/evropa-2076511787.html
Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мире, заявил Полянский
Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мире, заявил Полянский - РИА Новости, 24.02.2026
Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мире, заявил Полянский
Пытаясь ослабить и изолировать Россию, Европа сама теряет позиции в мировой дипломатии, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:02:00+03:00
2026-02-24T22:02:00+03:00
2026-02-24T22:12:00+03:00
в мире
россия
европа
обсе
дмитрий полянский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260224/polyanskiy-2076511917.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, обсе, дмитрий полянский
В мире, Россия, Европа, ОБСЕ, Дмитрий Полянский
Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мире, заявил Полянский
Полянский: Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мировой дипломатии