Европе предстоит обсудить с Россией архитектуру безопасности, заявил Кошта - РИА Новости, 24.02.2026
15:33 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/evropa-2076426288.html
Европе предстоит обсудить с Россией архитектуру безопасности, заявил Кошта
Председатель Европейского совета Антониу Кошта
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Председатель Европейского совета Антониу Кошта. Архивное фото
МАДРИД, 24 фев - РИА Новости. Европа должна быть готова к обсуждению с Россией новой архитектуры безопасности на континенте после завершения переговорных усилий по Украине, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
"Я считаю, что Европе необходимо готовиться к разговору с Россией… после завершения переговоров, сосредоточенных на мире в Украине, останется целый ряд вопросов, которые может обсуждать только Европа - в частности, новая архитектура европейской безопасности, которую нам, очевидно, предстоит обсуждать с Россией", - сказал он в интервью газете Publico.
Однако он отметил, что сейчас "не самый подходящий момент" для начала такого диалога, поскольку Европа не должна "мешать усилиям, возглавляемым президентом (США Дональдом) Трампом", направленным на достижение договоренностей по Украине.
Кошта подчеркнул, что ЕС должен готовиться к следующему этапу независимо от исхода нынешних переговоров. По его словам, эти усилия могут не увенчаться успехом, а после завершения обсуждений по Украине возникнет необходимость обсуждать более широкие вопросы безопасности в Европе.
Он также заявил, что конфликт на Украине уже изменил Евросоюз и усилил осознание необходимости укрепления коллективной обороны.
