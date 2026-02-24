Рейтинг@Mail.ru
Европейские инвесторы вложились в разработку дешевых систем ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/evropa-2076327593.html
Европейские инвесторы вложились в разработку дешевых систем ПВО, пишут СМИ
Европейские инвесторы вложились в разработку дешевых систем ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Европейские инвесторы вложились в разработку дешевых систем ПВО, пишут СМИ
Европейские инвесторы вложились в два быстрорастущих технологических стартапа Frankenburg Technologies и Tytan Technologies, ведущих разработку дешевых систем... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:37:00+03:00
2026-02-24T09:37:00+03:00
в мире
нато
европа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20260224/amerika-2076326149.html
https://ria.ru/20260224/evropa-2075843710.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, европа, сша
В мире, НАТО, Европа, США
Европейские инвесторы вложились в разработку дешевых систем ПВО, пишут СМИ

FT: европейские инвесторы вложились в производителей дешевых систем ПВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Европейские инвесторы вложились в два быстрорастущих технологических стартапа Frankenburg Technologies и Tytan Technologies, ведущих разработку дешевых систем ПВО, сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что Tytan Technologies удалось получить финансирование в размере 30 миллионов евро, в том числе за счет средств инвестиционного фонда НАТО.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ
09:27
"Компания направит эти средства на увеличение производственных мощностей и расширение линейки продуктов. К концу этого года она планирует производить три тысячи перехватчиков в месяц", - говорится в публикации.
Эстонская компания Frankenburg Technologies также заручилась финансированием в размере 30 миллионов евро, которые, согласно планам стартапа, будут направлены на увеличение объемов производства.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Ударили из всех орудий". Что произошло в самом сердце Европы
08:00
 
В миреНАТОЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала