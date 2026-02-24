Европейские инвесторы вложились в разработку дешевых систем ПВО, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Европейские инвесторы вложились в два быстрорастущих технологических стартапа Frankenburg Technologies и Tytan Technologies, ведущих разработку дешевых систем ПВО, сообщает газета Financial Times.

Эстонская компания Frankenburg Technologies также заручилась финансированием в размере 30 миллионов евро, которые, согласно планам стартапа, будут направлены на увеличение объемов производства.