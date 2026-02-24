МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вместо создания в Европе системы безопасности, которая бы учитывала интересы Москвы, ЕС взял курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией, заявил американский публицист и ученый Стивен Кинзер в эфире YouTube-канала.
"Европейцы настолько утратили стратегическое воображение, что их единственной возможной реакцией на угрозу, которая якобы исходит от России, становится вооружение и подготовка к войне. Возможность создания системы безопасности в Европе, которая учитывала бы и интересы России, тем самым снижая риск войны, им, похоже, даже не приходит в голову. Поэтому я вижу Европу в странном положении — она подогревает военные усилия, в то время как США, кажется, отстраняются от этого", —отметил он.
При этом эксперт высказал убеждение, что конфликт на Украине стал следствием политики, которую западные страны начали проводить после окончания холодной войны.
"Запад втянул Украину в противостояние с Россией и разрушения, которые оно вызывает, просто ужасны. <…> Война — это худшее, что может быть в мире. А конфликт на Украине грозит разрастись и унести еще больше жизней.<…> Я считаю, что Украина оказалась в этом положении во многом из-за США и их союзников по НАТО. <…> Это показывает, какую ошибку совершил мир после окончания холодной войны", — пояснил Кинзер.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совфеде, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
