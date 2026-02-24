Рейтинг@Mail.ru
"Просто ужасно". На Западе раскрыли план действий после краха Украины
06:54 24.02.2026 (обновлено: 07:12 24.02.2026)
"Просто ужасно". На Западе раскрыли план действий после краха Украины
"Просто ужасно". На Западе раскрыли план действий после краха Украины - РИА Новости, 24.02.2026
"Просто ужасно". На Западе раскрыли план действий после краха Украины
Вместо создания в Европе системы безопасности, которая бы учитывала интересы Москвы, ЕС взял курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией, заявил... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
европа
евросоюз
нато
украина
россия
владимир путин
сергей лавров
https://ria.ru/20260220/ssha-2075588955.html
https://ria.ru/20260212/zapad-2073735026.html
европа
украина
россия
в мире, европа, евросоюз, нато, украина, россия, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Европа, Евросоюз, НАТО, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
"Просто ужасно". На Западе раскрыли план действий после краха Украины

Публицист Кинзер: ЕС не хочет создать систему безопасности с учетом интересов РФ

© AP Photo / Mindaugas KulbisБельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вместо создания в Европе системы безопасности, которая бы учитывала интересы Москвы, ЕС взял курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией, заявил американский публицист и ученый Стивен Кинзер в эфире YouTube-канала.
"Европейцы настолько утратили стратегическое воображение, что их единственной возможной реакцией на угрозу, которая якобы исходит от России, становится вооружение и подготовка к войне. Возможность создания системы безопасности в Европе, которая учитывала бы и интересы России, тем самым снижая риск войны, им, похоже, даже не приходит в голову. Поэтому я вижу Европу в странном положении — она подогревает военные усилия, в то время как США, кажется, отстраняются от этого", —отметил он.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Выход Америки из послевоенного миропорядка и новый баланс сил
20 февраля, 08:00
При этом эксперт высказал убеждение, что конфликт на Украине стал следствием политики, которую западные страны начали проводить после окончания холодной войны.
"Запад втянул Украину в противостояние с Россией и разрушения, которые оно вызывает, просто ужасны. <…> Война — это худшее, что может быть в мире. А конфликт на Украине грозит разрастись и унести еще больше жизней.<…> Я считаю, что Украина оказалась в этом положении во многом из-за США и их союзников по НАТО. <…> Это показывает, какую ошибку совершил мир после окончания холодной войны", — пояснил Кинзер.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совфеде, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп расколол Запад на пять частей
12 февраля, 08:00
 
В миреЕвропаЕвросоюзНАТОУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
