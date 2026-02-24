Рейтинг@Mail.ru
"Ударили из всех орудий". Что произошло в самом сердце Европы - РИА Новости, 24.02.2026
08:00 24.02.2026
"Ударили из всех орудий". Что произошло в самом сердце Европы
"Ударили из всех орудий". Что произошло в самом сердце Европы - РИА Новости, 24.02.2026
"Ударили из всех орудий". Что произошло в самом сердце Европы
В маленькой славянской республике большой переполох. Чешские СМИ только и пишут о засилье "прокремлевских агентов" и "угрозе национальным интересам"... РИА Новости, 24.02.2026
Никита Бизин
Никита Бизин
"Ударили из всех орудий". Что произошло в самом сердце Европы

Петрушко: ситуация с ПЦЧЗиС напоминает общеевропейский тренд раскола православия

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. В маленькой славянской республике большой переполох. Чешские СМИ только и пишут о засилье "прокремлевских агентов" и "угрозе национальным интересам". Солидарность с российскими единоверцами довела местную православную церковь до суда.

Одна "любопытная фотография"

Все началось из-за научной конференции. В республиканской Академии наук выступил с докладом авторитетный религиовед Зденек Войтишек. И заявил, что местная Православная церковь Чешских земель и Словакии (ПЦЧЗиС) поддерживает политику Москвы, распространяет пророссийские нарративы и даже замешана в криминальных финансовых схемах.
Доказательство у профессора было всего лишь одно, да и то очень экстравагантное. Войтишек показал собравшимся фотографию трехлетней давности. На ней — один из высокопоставленных иерархов ПЦЧЗиС запечатлен рядом с представителями байкер-клуба "Ночные волки".
В докладе это подается как "наглядное подтверждение политической ориентации православного духовенства". Есть в тексте и более серьезные обвинения. Например, в контрабанде (не уточняется, чего именно) и отмывании денег (тоже без подробностей).
В церкви, комментируя выступление, обратили внимание на отсутствие фактов.
"Войтишек выдвигает резкие обвинения против Православной церкви в Чехии, но не предоставляет никаких доказательств. За исключением той самой фотографии — архиепископ Михал с "Ночными волками". Мне это кажется совершенно недостаточным", — отметил член епархиального совета Якуб Иржи Юкл.
Кроме того, добавил он, если религиозная организация действительно представляет угрозу нацбезопасности, то духовенство хотело бы знать, в чем именно.

Поражение в правах

Доказательств никто так и не привел. Но это не помешало Министерству культуры начать проверку в отношении ПЦЧЗиС. В ведомстве, как выяснилось, знали обо всем еще до Войтишека, просто молчали.
"Министерство культуры осознает влияние ситуации на верующих и работников церкви, однако обязано действовать в соответствии с законодательством. Поскольку административное производство по закону является непубличным, в настоящее время невозможно предсказать его ход, продолжительность или результат", — сказала пресс-секретарь Ивана Аввадова.
Анонимные источники среди чиновников тем не менее сообщили журналистам: одним из последствий громкого разбирательства может стать поражение в правах.
ПЦЧЗиС, как официально зарегистрированная, пользовалась рядом государственных привилегий: могла заключать браки наравне со светскими органами, учреждать духовные школы, проповедовать среди военнослужащих, получать поддержку из госбюджета и претендовать на отнятое при коммунистической власти имущество. Видимо, какой-то части этого церковь вскоре лишится.
Стоит добавить, что не так давно ПЦЧЗиС официально признали банкротом. Приходские священники в течение полугода жаловались на задержку жалованья. Один из них обратился в суд: якобы ему лично задолжали как минимум 65 тысяч крон.
Митрополит Ростислав (Гонт), чтобы хоть как-то спасти ситуацию, попытался взять у государства кредит на пару десятков миллионов. Отказали. И тут подоспела генеральная ассамблея Совета церквей Чехии — организация тут же приостановила членство ПЦЧЗиС.
С более чем скромного церковного имущества, пояснил член епархиального совета Якуб Иржи Юкл, дохода никакого. Средства взять неоткуда: всего 80 храмов, 20,5 тысячи прихожан. Это два процента населения. А Чехия, к слову, самая нерелигиозная в Европе — 90 процентов атеистов.

Попались на крючок

ПЦЧЗиС выделяется в православном мире. Самая малочисленная среди поместных. И она же, в отличие от многих, получила аж две автокефалии: первую — в 1951 году от Московского патриархата, а вторую (по неясным причинам) — в 1998-м от Константинополя.
Условия документов сильно разнились. Например, РПЦ разрешила чехам самим варить миро (священное масло) — главный признак канонической самостоятельности, греки же это запрещали. И оставили за собой решение всех административных вопросов.
В 2014 году Константинопольский патриарх Варфоломей потребовал от ПЦЧЗиС привести устав в соответствие с греческим томосом — документом об автокефалии. Этого не сделали, тем самым сохранив каноническую и духовную связь с Россией.
"Думаю, в данном случае действия чешских властей вполне укладываются в масштабные планы Европы по разделению всего православного мира и изоляции Русской церкви", — поясняет историк церкви профессор Владислав Петрушко.
Видя в ней, продолжает он, некую "пятую колонну", власти — по доброй воле или в рамках общеобязательной защиты "европейской демократии" — готовы ударить из всех орудий и оправдать любые силовые методы.
Это не первый случай давления на духовенство. В августе 2023-го МВД безосновательно аннулировало вид на жительство настоятеля Петропавловского собора в Карловых Варах протоиерея Николая Лищенюка. Дело дошло до Конституционного суда. Но клирика лишь уведомили: его деятельность в стране признана нежелательной.
Ему вменили создание неких "структур влияния" с целью поддержки сепаратистских настроений в Европе. Затем спецслужбы приступили к масштабному расследованию в отношении всех священнослужителей РПЦ в Чехии.
Вряд ли, предполагает Петрушко, нынешняя история выльется во что-то масштабное наподобие украинского церковного кризиса. Ведь тогда, заключает историк, Чехия уже не сможет называть себя "демократическим государством" в полной мере.
