Главу ЕК призвали пересмотреть отказ в аккредитации журналиста РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал ее вмешаться в ситуацию с отказом в межинституциональной аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе, указав на возможное противоречие решения нормам ЕС о свободе прессы.

Еврокомиссия 13 февраля, спустя семь месяцев после подачи заявки, отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против международной медиагруппы "Россия сегодня".

"Прошу вас, госпожа председатель, вмешаться и обратиться к генеральному директорату по коммуникации и комитету по аккредитации с целью пересмотра данного решения и его возможной отмены. Речь идет о соблюдении обязательств Европейского союза в сфере санкционной политики и свободы прессы", - сказано в документе, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Евродепутат считает, что такое решение нарушает статью 11 Хартии ЕС об основных правах, гарантирующую свободу выражения мнений и информации, а также потенциально статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и прецедентную практику Европейского суда по правам человека в сфере свободы выражения мнений.

"ЕС регулярно осуждает ограничения в отношении СМИ в других странах и продвигает демократические ценности на международной арене. Однако, отказывая журналисту в аккредитации на основании его принадлежности к подсанкционному СМИ, без учета его индивидуальной деятельности, включая, как он напомнил, руководство Ассоциацией аккредитованных при ООН корреспондентов (ACANU) в Женеве , ЕС применяет дискриминационный подход", - добавил Картайзер

В последние годы российским журналистам становится все сложнее работать на Западе. Совет ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.

В частности, доступа нет к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня": сайтам РИА Новости, агентства Sputnik, а также к их аккаунтам в мессенджерах и соцсетях. При попытке просмотреть материалы появляется уведомление с утверждением о нарушении местных законов — без каких-либо конкретных примеров.