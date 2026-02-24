Рейтинг@Mail.ru
Главу ЕК призвали пересмотреть отказ в аккредитации журналиста РИА Новости
17:32 24.02.2026
Главу ЕК призвали пересмотреть отказ в аккредитации журналиста РИА Новости
Главу ЕК призвали пересмотреть отказ в аккредитации журналиста РИА Новости
в мире
женева (город)
россия
фернан картайзер
владимир путин
евросоюз
европейский суд
оон
женева (город)
россия
Главу ЕК призвали пересмотреть отказ в аккредитации журналиста РИА Новости

Картайзер обратился к главе ЕК из-за отказа аккредитовать журналиста РИА Новости

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал ее вмешаться в ситуацию с отказом в межинституциональной аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе, указав на возможное противоречие решения нормам ЕС о свободе прессы.
Еврокомиссия 13 февраля, спустя семь месяцев после подачи заявки, отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против международной медиагруппы "Россия сегодня".
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Созвониться с Путиным": на Западе раскрыли план фон дер Ляйен и Каи Каллас
23 февраля, 03:45
"Прошу вас, госпожа председатель, вмешаться и обратиться к генеральному директорату по коммуникации и комитету по аккредитации с целью пересмотра данного решения и его возможной отмены. Речь идет о соблюдении обязательств Европейского союза в сфере санкционной политики и свободы прессы", - сказано в документе, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Евродепутат считает, что такое решение нарушает статью 11 Хартии ЕС об основных правах, гарантирующую свободу выражения мнений и информации, а также потенциально статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и прецедентную практику Европейского суда по правам человека в сфере свободы выражения мнений.
"ЕС регулярно осуждает ограничения в отношении СМИ в других странах и продвигает демократические ценности на международной арене. Однако, отказывая журналисту в аккредитации на основании его принадлежности к подсанкционному СМИ, без учета его индивидуальной деятельности, включая, как он напомнил, руководство Ассоциацией аккредитованных при ООН корреспондентов (ACANU) в Женеве, ЕС применяет дискриминационный подход", - добавил Картайзер.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Ударили из всех орудий". Что произошло в самом сердце Европы
Вчера, 08:00
В последние годы российским журналистам становится все сложнее работать на Западе. Совет ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
В частности, доступа нет к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня": сайтам РИА Новости, агентства Sputnik, а также к их аккаунтам в мессенджерах и соцсетях. При попытке просмотреть материалы появляется уведомление с утверждением о нарушении местных законов — без каких-либо конкретных примеров.
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
Вчера, 09:39
 
