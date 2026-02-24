Рейтинг@Mail.ru
13:43 24.02.2026
Новая пошлина Трампа нарушит соглашение с ЕС, пишут СМИ
Евросоюз считает, что повышенная мировая пошлина президента США Дональда Трампа нарушит европейско-американское торговое соглашение, и ожидает повышения... РИА Новости, 24.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз считает, что повышенная мировая пошлина президента США Дональда Трампа нарушит европейско-американское торговое соглашение, и ожидает повышения стоимости ряда товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Еврокомиссия ... сообщила в понедельник законодателям, что новая глобальная пошлина будет добавлена к уже действующим... Новый кумулятивный показатель означает, что цены на некоторые товары будут превышать потолок в 15%, согласованный ЕС и США в рамках торгового соглашения", - говорится в публикации.
Отмечается, что на ряд товаров, включая масло, пластмассы, текстиль и химикаты, таким образом распространятся пошлины, превышающие оговоренный в соглашении уровень в 15%.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
В миреСШАДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
