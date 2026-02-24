МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киевский режим раньше уже предпринимал попытки создать грязную бомбу, заявил РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
«
"Но они предпринимали эти попытки (создать грязную бомбу – ред.) и до СВО, и во время СВО. Я вам просто напомню, что вот когда мы ударили по Хмельницкому, там склады, на которых хранились так называемые снаряды с обедненным ураном, которые поставила, кстати, Великобритания. Там присутствовали следы не только урана 238, но и оружейного урана, который используется в термоядерных боеголовках. То есть уже попытка предпринималась. И, кстати, о том, что там присутствовал оружейный уран, сообщил один из британских специалистов, который после этого подвергся преследованию", - сказал Леонков.
В ноябре 2023 года Николай Патрушев, занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности РФ, заявил, что в результате уничтожения на Украине складов "с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном - с целью предотвращения их применения против России - на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах".