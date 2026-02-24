Рейтинг@Mail.ru
Украина пыталась собрать грязную бомбу и раньше, считает эксперт - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ekspert-2076455225.html
Украина пыталась собрать грязную бомбу и раньше, считает эксперт
Украина пыталась собрать грязную бомбу и раньше, считает эксперт - РИА Новости, 24.02.2026
Украина пыталась собрать грязную бомбу и раньше, считает эксперт
Киевский режим раньше уже предпринимал попытки создать грязную бомбу, заявил РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:42:00+03:00
2026-02-24T16:42:00+03:00
в мире
россия
великобритания
украина
алексей леонков
николай патрушев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, украина, алексей леонков, николай патрушев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Алексей Леонков, Николай Патрушев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Украина пыталась собрать грязную бомбу и раньше, считает эксперт

Эксперт Леонков: Киев раньше уже предпринимал попытки создать грязную бомбу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киевский режим раньше уже предпринимал попытки создать грязную бомбу, заявил РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
«
"Но они предпринимали эти попытки (создать грязную бомбу – ред.) и до СВО, и во время СВО. Я вам просто напомню, что вот когда мы ударили по Хмельницкому, там склады, на которых хранились так называемые снаряды с обедненным ураном, которые поставила, кстати, Великобритания. Там присутствовали следы не только урана 238, но и оружейного урана, который используется в термоядерных боеголовках. То есть уже попытка предпринималась. И, кстати, о том, что там присутствовал оружейный уран, сообщил один из британских специалистов, который после этого подвергся преследованию", - сказал Леонков.
В ноябре 2023 года Николай Патрушев, занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности РФ, заявил, что в результате уничтожения на Украине складов "с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном - с целью предотвращения их применения против России - на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
В миреРоссияВеликобританияУкраинаАлексей ЛеонковНиколай ПатрушевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала