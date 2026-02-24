Экс-глава МИД Перу оценил отношения России и Кубы

МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Россия может помочь Кубе сдержать давление Соединённых Штатов - отношения двух стран в условиях кубинского кризиса являются "фундаментальными и ключевыми", заявил РИА Новости экс-министр иностранных дел Перу Эктор Бехар.

По словам социолога и юриста, визит кубинского министра в Россию, который состоялся на прошедшей неделе, имеет большой символизм в сложной текущей обстановке, учитывая исторический характер отношений двух стран.