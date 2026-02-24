Экс-глава МИД Перу оценил отношения России и Кубы

МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Россия может помочь Кубе сдержать давление Соединённых Штатов - отношения двух стран в условиях кубинского кризиса являются "фундаментальными и ключевыми", заявил РИА Новости экс-министр иностранных дел Перу Эктор Бехар.
"Разумеется, я думаю, что в той мере, в какой это возможно (помочь сдержать давление - ред.)... в любом случае следует ожидать помощи России Кубе", - сказал бывший министр иностранных дел в правительстве Педро Кастильо (2021–2022), комментируя визит в Москву главы кубинской дипломатии Бруно Родригеса Паррильи.
По словам социолога и юриста, визит кубинского министра в Россию, который состоялся на прошедшей неделе, имеет большой символизм в сложной текущей обстановке, учитывая исторический характер отношений двух стран.
"На фоне критической ситуации на Кубе из-за преступного ужесточения блокады Соединённых Штатов, которая уже приобретает характер геноцида, и при том, что реализуется безумная североамериканская идея превратить Кубу в латиноамериканскую Палестину, отношения Кубы с бывшим Советским Союзом, нынешней Россией, являются фундаментальными и ключевыми", - добавил Бехар.