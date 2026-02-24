Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Перу оценил отношения России и Кубы - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/eks-glava-2076324722.html
Экс-глава МИД Перу оценил отношения России и Кубы
Экс-глава МИД Перу оценил отношения России и Кубы - РИА Новости, 24.02.2026
Экс-глава МИД Перу оценил отношения России и Кубы
Россия может помочь Кубе сдержать давление Соединённых Штатов - отношения двух стран в условиях кубинского кризиса являются "фундаментальными и ключевыми",... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:19:00+03:00
2026-02-24T09:19:00+03:00
в мире
россия
куба
перу
педро кастильо
бруно родригес паррилья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_8993cf79a9d3cbe9c74e9d35f8a6a887.jpg
https://ria.ru/20260224/kuba-2076302220.html
https://ria.ru/20260223/mid-2076275315.html
россия
куба
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_bfcfdea52f1ec7c17c49f27e4fd5150b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, перу, педро кастильо, бруно родригес паррилья
В мире, Россия, Куба, Перу, Педро Кастильо, Бруно Родригес Паррилья
Экс-глава МИД Перу оценил отношения России и Кубы

Экс-глава МИД Перу Бехар: Россия может помочь Кубе сдержать давление США

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Россия может помочь Кубе сдержать давление Соединённых Штатов - отношения двух стран в условиях кубинского кризиса являются "фундаментальными и ключевыми", заявил РИА Новости экс-министр иностранных дел Перу Эктор Бехар.
"Разумеется, я думаю, что в той мере, в какой это возможно (помочь сдержать давление - ред.)... в любом случае следует ожидать помощи России Кубе", - сказал бывший министр иностранных дел в правительстве Педро Кастильо (2021–2022), комментируя визит в Москву главы кубинской дипломатии Бруно Родригеса Паррильи.
Гавана - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы
04:23
По словам социолога и юриста, визит кубинского министра в Россию, который состоялся на прошедшей неделе, имеет большой символизм в сложной текущей обстановке, учитывая исторический характер отношений двух стран.
"На фоне критической ситуации на Кубе из-за преступного ужесточения блокады Соединённых Штатов, которая уже приобретает характер геноцида, и при том, что реализуется безумная североамериканская идея превратить Кубу в латиноамериканскую Палестину, отношения Кубы с бывшим Советским Союзом, нынешней Россией, являются фундаментальными и ключевыми", - добавил Бехар.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД осудил действия США против Кубы, повлекшие энергокризис в стране
Вчера, 21:54
 
В миреРоссияКубаПеруПедро КастильоБруно Родригес Паррилья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала