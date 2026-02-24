https://ria.ru/20260224/egipet-2076479505.html
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта - РИА Новости, 24.02.2026
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты и его российский коллега Сергей Лавров заявили в ходе телефонного разговора, что Каир и Москва гордятся своим... РИА Новости, 24.02.2026
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта
МИД Египта: Москва и Каир гордятся своим стратегическим партнерством