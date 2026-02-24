Рейтинг@Mail.ru
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта - РИА Новости, 24.02.2026
17:57 24.02.2026
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта - РИА Новости, 24.02.2026
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты и его российский коллега Сергей Лавров заявили в ходе телефонного разговора, что Каир и Москва гордятся своим... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
египет
россия
каир (город)
сергей лавров
египет
россия
каир (город)
в мире, египет, россия, каир (город), сергей лавров
В мире, Египет, Россия, Каир (город), Сергей Лавров
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта

МИД Египта: Москва и Каир гордятся своим стратегическим партнерством

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги России и Египта. Архивное фото
КАИР, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты и его российский коллега Сергей Лавров заявили в ходе телефонного разговора, что Каир и Москва гордятся своим стратегическим партнерством, сообщается в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.
Согласно заявлению, во вторник, 24 февраля, главы МИД Египта и РФ провели телефонный разговор.
"Два министра в ходе разговора высоко оценили прочные отношения между Египтом и Россией и их развитие в различных сферах сотрудничества, в частности, в сферах экономики и торговли. Они выразили гордость за стратегическое партнерство, которое связывает две страны", - отмечается в заявлении.
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Египте рассказали, когда аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать россиян
19 февраля, 06:24
 
В миреЕгипетРоссияКаир (город)Сергей Лавров
 
 
