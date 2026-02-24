Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве началось строительство футбольной академии "Динамо" - РИА Новости, 24.02.2026
16:23 24.02.2026
Ефимов: в Москве началось строительство футбольной академии "Динамо"
Ефимов: в Москве началось строительство футбольной академии "Динамо" - РИА Новости, 24.02.2026
Ефимов: в Москве началось строительство футбольной академии "Динамо"
Строительство футбольной академии "Динамо" имени Л.И. Яшина началось на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 24.02.2026
москва
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве началось строительство футбольной академии "Динамо"

Ефимов: в Москве стартовало строительство академии "Динамо" имени Л.И. Яшина

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Строительство футбольной академии "Динамо" имени Л.И. Яшина началось на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект имеет высокую социальную значимость, так как нацелен на физическое воспитание и подготовку школьников с участием тренерского состава одного из сильнейших футбольных клубов России и звезд российского футбола. Футбольная академия "Динамо" имени Л.И. Яшина общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров будет представлять собой комплекс, состоящий из пяти зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Ефимов: ЖК по реновации передали под заселение в Чечерском проезде
22 февраля, 14:03
В сообщении указывается, что в состав академии войдут административный блок, манеж, стадион с игровым полем и раздевалки тренировочных полей. Кроме того, проектом предусмотрено создание качественной городской среды, открытой для всех горожан. Также для москвичей обустроят набережную и общественную тропу вдоль береговой линии. Жители смогут отдохнуть и прогуляться в ландшафтном парке. Общая длина прогулочного маршрута вдоль воды составит 800 метров.
Завершить работы по строительству объекта планируется в 2029 году, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, городской собственности и землепользованию Евгений Селиверстов отметил, что, учитывая расположение на берегу Химкинского водохранилища, облик комплекса имитирует набегающую на берег волну или изгиб паруса.
"Вместо заброшенной водно-спортивной базы в рамках реализации проекта комплексного развития территории и обязательств по созданию социальной инфраструктуры девелопер возведет современный и необходимый горожанам и спортсменам объект. При этом, на смену закрытой и огороженной территории на берегу Химкинского водохранилища также создается набережная и современное общественное пространство, полностью интегрированное в инфраструктуру района Южное Тушино", - добавил он.
По словам генерального директора архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлии Зубарик, вместе с академией, где будет манеж, стадион, поля, также возведут открытые площадки для стритбола, воркаута и детских зон.
"Если эти решения будут реализованы качественно, это снизит барьерность застройки вдоль воды и откроет доступ к набережной для широкого круга горожан. Проект создаст качественную рекреационную зону на северо-западе Москвы, разгружая существующие парки неподалеку вроде Серебряного бора и повышая привлекательность Южного Тушино для семей с детьми", - подчеркнула она.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Ефимов: около 5,2 тысячи человек получили квартиры по реновации в ЮВАО
Вчера, 09:05
 
Москва Владимир Ефимов (Правительство Москвы) Градостроительный комплекс Москвы
 
 
