ЕАЭС подпишет Соглашение о борьбе с нелегальным контентом в интернете
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил запуск процедур для подписания Соглашения о борьбе с нелегальным контентом в интернете
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил запуск процедур для подписания Соглашения о борьбе с нелегальным контентом в интернете, сообщила пресс-служба ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии направил проект Соглашения о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети интернет в страны Евразийского экономического союза
для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания. Документ устанавливает меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в сети интернет, которые государства определяют в своем законодательстве", - говорится в сообщении
.
Проект Соглашения предусматривает меры по ограничение доступа к нелегальному контенту в судебном порядке, установление обязанности владельцев интернет-ресурсов ограничивать доступ к такому контенту на основании судебного решения, а также формирование электронного реестра для учета информационных ресурсов, доступ к которым ограничен. При этом Соглашение не ограничивает государства-члены в принятии дополнительных мер, им не предусмотренных, сообщила пресс-служба.
По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК
Бахыта Султанова, все государства ЕАЭС завершили внутригосударственное согласование проекта, что позволяет говорить о готовности документа к подписанию. "Соглашение – важный сигнал для всего медийного и творческого сообщества. Мы создаем на пространстве Союза понятные и прозрачные правила игры, которые позволят эффективно защищать интересы правообладателей", – приводятся в сообщении слова Султанова.