ЕАЭС подпишет Соглашение о борьбе с нелегальным контентом в интернете

Проект Соглашения предусматривает меры по ограничение доступа к нелегальному контенту в судебном порядке, установление обязанности владельцев интернет-ресурсов ограничивать доступ к такому контенту на основании судебного решения, а также формирование электронного реестра для учета информационных ресурсов, доступ к которым ограничен. При этом Соглашение не ограничивает государства-члены в принятии дополнительных мер, им не предусмотренных, сообщила пресс-служба.