В Батайске выросло число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 24.02.2026
05:58 24.02.2026
В Батайске выросло число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями
Число пострадавших в результате ДТП с тремя автомобилями в ростовском Батайске выросло до восьми, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.02.2026
2026
В Батайске выросло число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с тремя автомобилями в ростовском Батайске выросло до восьми, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что семь человек, включая четырех детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Батайске. Их госпитализировали в центральную городскую больницу в состоянии средней тяжести с закрытыми черепно-мозговыми травмами, а также сотрясениями головного мозга.
"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек: водитель Toyota 1992 года рождения; несовершеннолетний пассажир 2021 года рождения; водитель Volkswagen Polo 2005 года рождения; водитель Skoda Fabia 1981 года рождения; пассажиры - 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Последствия столкновения трех автомобилей в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
22 февраля, 18:50
 
