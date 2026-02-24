https://ria.ru/20260224/dtp-2076306599.html
В Батайске выросло число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями
Число пострадавших в результате ДТП с тремя автомобилями в ростовском Батайске выросло до восьми, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
батайск
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2026
Происшествия, Батайск, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Батайске число пострадавших в ДТП с тремя машинами выросло до восьми человек