Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе", сообщают СМИ

БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Украина вновь без объяснения причин сдвинула сроки восстановления поставок нефти по нефтепроводу “Дружба” в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.
“Компания Transpetrol… была уведомлена украинской стороной о переносе сроков поставки нефти в Словакию на 25 февраля”, - говорится в сообщении телеканала.
В информации отмечается, что причины очередного переноса не были Украиной объяснены.
Ранее ожидалось, что поставки нефти по “Дружбе” украинской стороной будут возобновлены 24 февраля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова информировала, что Киев уже неоднократно переносил сроки их восстановления.
Словакия с понедельника прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" так и не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.