https://ria.ru/20260224/dron-2076353275.html
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник - РИА Новости, 24.02.2026
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат сбит над приграничным поселком Цандрыпш в Гагрском районе Абхазии, его обломки упали на береговую линию, сообщил Sputnik Абхазия РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:28:00+03:00
2026-02-24T11:28:00+03:00
2026-02-24T11:30:00+03:00
абхазия
сочи
sputnik абхазия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20260224/belgorod-2076342691.html
https://ria.ru/20260223/dron-2076247044.html
абхазия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сочи, sputnik абхазия, в мире
Абхазия, Сочи, Sputnik Абхазия, В мире
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник
Sputnik: в Абхазии над поселком Цандрыпш сбили дрон, обломки упали на берег
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат сбит над приграничным поселком Цандрыпш в Гагрском районе Абхазии, его обломки упали на береговую линию, сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на начальника абхазского погрануправления Рустама Латипова.
В понедельник местное агентство Апсныпресс сообщало, что беспилотник упал в Гагрском районе в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха.
"Беспилотный летательный аппарат сбили над Цандрыпшем... Обломки упали на береговой линии. Информации о жертвах и повреждениях нет", - говорится в сообщении
, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Абхазия
.
Пресс-служба минобороны республики также сообщила, что средства ПВО и РЭБ пресекали и будут пресекать любые нарушения воздушного пространства республики неопознанными беспилотниками.
Ранее во вторник на территории российских Сириуса и Сочи
, расположенных недалеко от границы с Абхазией, был объявлен режим атаки БПЛА.