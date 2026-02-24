Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник
11:28 24.02.2026 (обновлено: 11:30 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/dron-2076353275.html
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник - РИА Новости, 24.02.2026
В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат сбит над приграничным поселком Цандрыпш в Гагрском районе Абхазии, его обломки упали на береговую линию, сообщил Sputnik Абхазия РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:28:00+03:00
2026-02-24T11:30:00+03:00
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат сбит над приграничным поселком Цандрыпш в Гагрском районе Абхазии, его обломки упали на береговую линию, сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на начальника абхазского погрануправления Рустама Латипова.
В понедельник местное агентство Апсныпресс сообщало, что беспилотник упал в Гагрском районе в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха.
"Беспилотный летательный аппарат сбили над Цандрыпшем... Обломки упали на береговой линии. Информации о жертвах и повреждениях нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Абхазия.
Пресс-служба минобороны республики также сообщила, что средства ПВО и РЭБ пресекали и будут пресекать любые нарушения воздушного пространства республики неопознанными беспилотниками.
Ранее во вторник на территории российских Сириуса и Сочи, расположенных недалеко от границы с Абхазией, был объявлен режим атаки БПЛА.
