В Абхазии над поселком Цандрыпш сбили беспилотник

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат сбит над приграничным поселком Цандрыпш в Гагрском районе Абхазии, его обломки упали на береговую линию, сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на начальника абхазского погрануправления Рустама Латипова.

В понедельник местное агентство Апсныпресс сообщало, что беспилотник упал в Гагрском районе в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха.

"Беспилотный летательный аппарат сбили над Цандрыпшем... Обломки упали на береговой линии. Информации о жертвах и повреждениях нет", - говорится в сообщении , опубликованном в Telegram-канале Sputnik Абхазия

Пресс-служба минобороны республики также сообщила, что средства ПВО и РЭБ пресекали и будут пресекать любые нарушения воздушного пространства республики неопознанными беспилотниками.