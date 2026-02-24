https://ria.ru/20260224/dnepr-2076362949.html
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных и 17 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2026
