Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку - РИА Новости, 24.02.2026
19:30 24.02.2026
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку
в мире
россия
великобритания
кирилл дмитриев
кир стармер
россия
великобритания
в мире, россия, великобритания, кирилл дмитриев, кир стармер
В мире, Россия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку

Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну.
"Стармер должен уйти в отставку, прежде чем попытаться скрыть свой позор, спровоцировав ядерную войну", - написал Дмитриев в соцсети X.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Стармер пытается скрыть насилие над Британией, заявил Дмитриев
В миреРоссияВеликобританияКирилл ДмитриевКир Стармер
 
 
