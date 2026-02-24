https://ria.ru/20260224/dmitriev-2076496234.html
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку - РИА Новости, 24.02.2026
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьера... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:30:00+03:00
2026-02-24T19:30:00+03:00
2026-02-24T19:30:00+03:00
в мире
россия
великобритания
кирилл дмитриев
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_e12278f7bc6acdbaf59134cb59bb291c.jpg
https://ria.ru/20260224/starmer-2076287977.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_94fa209f129b77b8f2a1421f0a073740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, кирилл дмитриев, кир стармер
В мире, Россия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну