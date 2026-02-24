Врач назвала самую сбалансированную диету

КЕМЕРОВО, 24 фев – РИА Новости. Диеты могут помочь при борьбе с ожирением, есть множество вариантов такого питания, но выбирать самостоятельно опасно для здоровья, нужно обращаться к врачу, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины мединститута Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.

"Самостоятельно садиться на диету не рекомендуется, можно навредить своему здоровью. Сейчас очень большой выбор диет: безуглеводная, белковая, низкокалорийная и другие, но подобрать конкретную с учетом индивидуальных данных человека сможет только специалист-нутрициолог с врачебным образованием, врач-диетолог, врач-эндокринолог", – сказала Банных.

"Средиземноморская диета – это только название, а правильнее все-таки сказать, что средиземноморское питание. И это, конечно, рекомендуется каждому человеку, потому что такое питание подходит и под противовоспалительный протокол, подходит практически при всех вариантах заболеваний и является профилактикой сердечно-сосудистых патологий, желудочно-кишечных заболеваний, поскольку включается в этот рацион оливковое масло, оливки, вся зелень, обязательно туда входит рыба и, конечно же, все эти продукты рекомендуются всем людям без исключения", – рассказала Банных.