Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девочки в Смоленске
Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девочки в Смоленске - РИА Новости, 24.02.2026
Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девочки в Смоленске
Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девятилетней девочки в Смоленске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:56:00+03:00
2026-02-24T21:56:00+03:00
2026-02-24T22:28:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
смоленск
смоленская область
2026
