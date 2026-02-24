Рейтинг@Mail.ru
Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девочки в Смоленске
21:56 24.02.2026 (обновлено: 22:28 24.02.2026)
Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девочки в Смоленске
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девятилетней девочки в Смоленске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Камеры в районе, где пропала девочка, есть, но ее путь по ним не отслеживается", - рассказал собеседник агентства.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка отправилась выгуливать своего той-терьера около 8 утра во вторник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело "в целях установления всех обстоятельств следственным путем". В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв ни телефон, ни даже ключи от дома. Собака вернулась домой без хозяйки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте
ПроисшествияСмоленскСмоленская область
 
 
