Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Камеры видеонаблюдения не засекли путь пропавшей девятилетней девочки в Смоленске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Камеры в районе, где пропала девочка, есть, но ее путь по ним не отслеживается", - рассказал собеседник агентства.