Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/devochka-2076504599.html
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома - РИА Новости, 24.02.2026
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома
Семья пропавшей в Смоленске девятилетней девочки характеризуется положительно, ребенок никогда не убегал из дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:45:00+03:00
2026-02-24T20:45:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260224/rebenok-2076464182.html
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076458963.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома

РИА Новости: пропавшая в Смоленске 9-летняя девочка никогда не убегала из дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Семья пропавшей в Смоленске девятилетней девочки характеризуется положительно, ребенок никогда не убегал из дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка отправилась выгуливать собаку около 8 утра в понедельник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело "в целях установления всех обстоятельств следственным путем".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте
Вчера, 17:07
"Семья благополучная, девочка никогда не убегала из дома", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, девочка ушла гулять с собакой, не взяв с собой телефон, ключи, едва накинув верхнюю одежду. Около девяти утра мама девочки заволновалась и отправилась ее искать, а когда открыла дверь квартиры, увидела на пороге собаку.
"Поиски ведутся", - заключил собеседник.
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СК установил личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала
Вчера, 16:50
 
ПроисшествияСмоленскСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала