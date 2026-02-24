Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Семья пропавшей в Смоленске девятилетней девочки характеризуется положительно, ребенок никогда не убегал из дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По его словам, девочка ушла гулять с собакой, не взяв с собой телефон, ключи, едва накинув верхнюю одежду. Около девяти утра мама девочки заволновалась и отправилась ее искать, а когда открыла дверь квартиры, увидела на пороге собаку.