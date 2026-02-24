https://ria.ru/20260224/devochka-2076504599.html
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома - РИА Новости, 24.02.2026
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома
Семья пропавшей в Смоленске девятилетней девочки характеризуется положительно, ребенок никогда не убегал из дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:45:00+03:00
2026-02-24T20:45:00+03:00
2026-02-24T20:45:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260224/rebenok-2076464182.html
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076458963.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка никогда не убегала из дома
РИА Новости: пропавшая в Смоленске 9-летняя девочка никогда не убегала из дома
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Семья пропавшей в Смоленске девятилетней девочки характеризуется положительно, ребенок никогда не убегал из дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка отправилась выгуливать собаку около 8 утра в понедельник и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура начала проверку, СУСК возбудило уголовное дело "в целях установления всех обстоятельств следственным путем".
"Семья благополучная, девочка никогда не убегала из дома", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, девочка ушла гулять с собакой, не взяв с собой телефон, ключи, едва накинув верхнюю одежду. Около девяти утра мама девочки заволновалась и отправилась ее искать, а когда открыла дверь квартиры, увидела на пороге собаку.
"Поиски ведутся", - заключил собеседник.