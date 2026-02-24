https://ria.ru/20260224/deptrans-2076425330.html
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах - РИА Новости, 24.02.2026
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах
Движение для транспорта временно перекрыли на ряде участков в центре Москвы во вторник, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:28:00+03:00
2026-02-24T15:28:00+03:00
2026-02-24T15:28:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075429428_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e0c066087ac318db8e8518a8b8e5475f.jpg
https://ria.ru/20260224/snegopad-2076361399.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075429428_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d5e45d34f62e592fa3face9da7684a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах
Дептранс: в центре Москвы перекрыли движение на некоторых участках