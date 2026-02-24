Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах - РИА Новости, 24.02.2026
15:28 24.02.2026
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах - РИА Новости, 24.02.2026
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах
Движение для транспорта временно перекрыли на ряде участков в центре Москвы во вторник, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы перекрыли движение на некоторых улицах

Дептранс: в центре Москвы перекрыли движение на некоторых участках

Снегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Движение для транспорта временно перекрыли на ряде участков в центре Москвы во вторник, сообщает столичный департамент транспорта.
Во вторник движение уже временно перекрывали на ряде участков в центре Москвы.
"Движение временно закрыто на улице Знаменка, в Лубянском проезде, на Мясницкой улице, на улице Тверская, на Москворецкой набережной, на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной, на Новинском бульваре, на улице Садовая-Кудринская", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
