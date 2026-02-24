Рейтинг@Mail.ru
DeepSeek обучила новейшую модель ИИ на американском чипе Nvidia, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
06:40 24.02.2026
DeepSeek обучила новейшую модель ИИ на американском чипе Nvidia, пишут СМИ
Китайская компания DeepSeek обучила свою новейшую модель искусственного интеллекта на чипе Blackwell американской компании Nvidia, несмотря на экспортные...
в мире
сша
китай
дональд трамп
технологии
сша
китай
в мире, сша, китай, дональд трамп, технологии
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Технологии
DeepSeek обучила новейшую модель ИИ на американском чипе Nvidia, пишут СМИ

Reuters: Китай обучил новейшую модель ИИ на чипе Blackwell Nvidia

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek обучила свою новейшую модель искусственного интеллекта на чипе Blackwell американской компании Nvidia, несмотря на экспортные ограничения США, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
"Новейшая модель ИИ китайского стартапа DeepSeek, выпуск которой запланирован уже на следующую неделю, была обучена на самом современном чипе Nvidia Blackwell, что может представлять собой нарушение американского экспортного контроля", - передает агентство.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
29 сентября 2025, 14:53
По словам чиновника, США считают, что DeepSeek удалит технические индикаторы, которые могли бы раскрыть использование ими американских чипов. Он также не уточнил, как DeepSeek получила чипы Blackwell.
Ранее агентство передавало, что Nvidia в середине февраля 2026 года начнет поставки в Китай одних из своих самых мощных чипов H200 для работы с искусственным интеллектом, после того как президент США Дональд Трамп разрешил экспортировать их в КНР.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ
В миреСШАКитайДональд ТрампТехнологии
 
 
