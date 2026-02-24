DeepSeek обучила новейшую модель ИИ на американском чипе Nvidia, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek обучила свою новейшую модель искусственного интеллекта на чипе Blackwell американской компании Nvidia, несмотря на экспортные ограничения США, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
"Новейшая модель ИИ китайского стартапа DeepSeek, выпуск которой запланирован уже на следующую неделю, была обучена на самом современном чипе Nvidia Blackwell, что может представлять собой нарушение американского экспортного контроля", - передает агентство.
По словам чиновника, США считают, что DeepSeek удалит технические индикаторы, которые могли бы раскрыть использование ими американских чипов. Он также не уточнил, как DeepSeek получила чипы Blackwell.
Ранее агентство передавало, что Nvidia в середине февраля 2026 года начнет поставки в Китай одних из своих самых мощных чипов H200 для работы с искусственным интеллектом, после того как президент США Дональд Трамп разрешил экспортировать их в КНР.