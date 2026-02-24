В челябинском приюте рассказали, кто хочет забрать собаку Додобоню

ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев - РИА Новости. Желающие забрать собаку Додобоню из приюта в Челябинске, куда ее поместили после инцидента с курьером, есть, среди них - московский зоопарк, рассказала РИА Новости руководитель приюта для животных "Того" Елена Кнапская.

"Желающие забрать есть, но отдавать ее кому-то рано. Директор московского зоопарка звонил, хотели забрать. Но пока рано кому-то отдавать", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что собака в настоящее время находится в теплой будке на территории вольера, спряталась там, так как ее привезли в приют в понедельник вечером, а до этого она жила на улице.

Руководитель приюта отметила, что животное стараются не беспокоить, чтобы оно привыкало к людям и начало доверять.