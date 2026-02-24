https://ria.ru/20260224/cheljabinsk-2076475171.html
В челябинском приюте рассказали, кто хочет забрать собаку Додобоню
ЧЕЛЯБИНСК, 24 фев - РИА Новости. Желающие забрать собаку Додобоню из приюта в Челябинске, куда ее поместили после инцидента с курьером, есть, среди них - московский зоопарк, рассказала РИА Новости руководитель приюта для животных "Того" Елена Кнапская.
"Желающие забрать есть, но отдавать ее кому-то рано. Директор московского зоопарка звонил, хотели забрать. Но пока рано кому-то отдавать", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что собака в настоящее время находится в теплой будке на территории вольера, спряталась там, так как ее привезли в приют в понедельник вечером, а до этого она жила на улице.
Руководитель приюта отметила, что животное стараются не беспокоить, чтобы оно привыкало к людям и начало доверять.
Ранее Telegram-канал Shot
написал, что курьер сети "Додо Пицца
" Михаил уволен по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. "Додо Пицца" в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его планировали еще раньше. Сам Михаил позднее рассказал РИА Новости, что руководство компании пытается с ним договориться о компенсации или трудоустройстве, ведется соответствующий диалог.