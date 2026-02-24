Рейтинг@Mail.ru
13:30 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/byust-2076388252.html
В Шереметьево таможенники изъяли бюст Ворошилова времен СССР
В Шереметьево таможенники изъяли бюст Ворошилова времен СССР - РИА Новости, 24.02.2026
В Шереметьево таможенники изъяли бюст Ворошилова времен СССР
Более 450 государственных наград и бюст маршала Климента Ворошилова времен СССР пытались вывезти из России в Китай, таможенники в "Шереметьево" пресекли... РИА Новости, 24.02.2026
россия, ссср, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт), общество
Россия, СССР, Китай, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт), Общество
В Шереметьево таможенники изъяли бюст Ворошилова времен СССР

Таможеннике пресекли бюста Ворошилова времен СССР из России в Китай

© Фото : Федеральная таможенная службаГосударственные награды и бюст маршала Климента Ворошилова времен СССР, которые пытались вывезти из России в Китай
Государственные награды и бюст маршала Климента Ворошилова времен СССР, которые пытались вывезти из России в Китай - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Федеральная таможенная служба
Государственные награды и бюст маршала Климента Ворошилова времен СССР, которые пытались вывезти из России в Китай
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 450 государственных наград и бюст маршала Климента Ворошилова времен СССР пытались вывезти из России в Китай, таможенники в "Шереметьево" пресекли контрабанду культурных ценностей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
"Контрабанду крупной партии предметов фалеристики и культурных ценностей времен СССР в Китай пресекли шереметьевские таможенники. Изъято 455 государственных наград, 37 архивных документов, а также бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова. Их стоимость превышает 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Змеиное вино обнаружили алтайские таможенники в багаже пассажирки из Вьетнама - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В аэропорту Барнаула изъяли бутылку вина с редкой коброй
10 декабря 2025, 12:49
Как рассказали в ФТС, товары пытался вывезти за границу гражданин России, инспекторы остановили его при выборочном контроле. При сканировании багажа и ручной клади были обнаружены многочисленные медали, ордена, нагрудные знаки, архивные документы и другие ценные предметы. Мужчина пояснил, что все это - часть его личной коллекции, однако документы, подтверждающие законность их приобретения, не предоставил.
В ведомстве добавили, что товары были направлены на экспертизу, которая установила, что они подлинные. Среди ценностей оказались медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За взятие Берлина", "За Оборону Москвы" и другие.
На россиянина завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда культурных ценностей". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Партия мускусной железы кабарги, которая незаконно была перевезена через таможенную границу ЕАЭС в страны Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду мускусной железы кабарги
13 декабря 2025, 10:29
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
