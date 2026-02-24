В Шереметьево таможенники изъяли бюст Ворошилова времен СССР

В ведомстве добавили, что товары были направлены на экспертизу, которая установила, что они подлинные. Среди ценностей оказались медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", "За взятие Берлина", "За Оборону Москвы" и другие.