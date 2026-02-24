Близкие Бутягина рассказали об условиях его содержания в СИЗО в Польше

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин не имеет никакой возможности оперативно общаться с родственниками, узнавать новости, а разрешение читать книги он получил лишь на прошлой неделе, сообщается в Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин не имеет никакой возможности оперативно общаться с родственниками, узнавать новости, а разрешение читать книги он получил лишь на прошлой неделе, сообщается в Telegram-канале близких археолога.

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Александра Бутягина . Судья Мажанна Пекарская-Дронжек в обосновании своего решения заявила о том, что усматривает "высокий риск побега подозреваемого из Польши до окончания процесса об экстрадиции".

"Уже почти три месяца Александр находится в трёхместной камере следственного изолятора Варшава-Бялоленка... Всё это время ему отказывали даже в книгах — разрешение удалось получить только на прошлой неделе. Теперь Александру разрешено иметь в камере до пяти книг... У него нет доступа к новостям и интернету... За всё это время у него не было ни одного телефонного разговора с семьей", - говорится в сообщении.

Все еще не налажен письменный контакт, отмечается в сообщении. Администрация СИЗО возвращает письма, которые консульство пытается переслать от друзей и коллег, ссылаясь на формальные требования. Археолог получает короткие записки через адвоката или представителей консульства во время встреч и должен успеть прочитать их во время визита и не может оставить у себя.

Адвокатам пришлось отдельно добиваться разрешения, чтобы Александр мог иметь в камере фотографии близких и только после многочисленных запросов, писем и звонков СИЗО согласовало передачу 20 снимков. Близкие сообщили, что вместе с командой адвокатов добиваются участия международных правозащитных организаций, чтобы улучшить условия содержания археолога. Они попросили всех, кто сотрудничает с такими организациями или может помочь с прямыми контактами, связаться с ними.