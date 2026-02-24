Адвокат рассказал о состоянии археолога Бутягина, арестованного в Польше

ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Арестованный в Польше по запросу Украины российский археолог Александр Бутягин чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу украинской стороны якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней, а позже тот же суд продлил арест до 4 марта. Во вторник апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста россиянина.
"Он чувствует себя хорошо, мы находимся с ним в контакте, посещаем его в изоляторе", - рассказал агентству Нагурский.
Первое и пока последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса, при этом дело об отводе судьи рассматривали без участия адвоката.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекий, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что археолог - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.