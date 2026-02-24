Рейтинг@Mail.ru
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 24.02.2026 (обновлено: 19:58 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/britaniya-2076494932.html
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба", следует из документа Минфина. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:17:00+03:00
2026-02-24T19:58:00+03:00
в мире
великобритания
украина
венгрия
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076235417.html
https://ria.ru/20260219/energetika-2075332861.html
великобритания
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, венгрия, нефтепровод "дружба"
В мире, Великобритания, Украина, Венгрия, Нефтепровод "Дружба"
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"

Британия до октября 2027 года вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба", следует из документа Минфина.
Лицензия будет действовать до 14 октября 2027 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
23 февраля, 16:54
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
В последние недели трубопровод стал причиной серьезных разногласий между Будапештом и Киевом. Венгрия с 27 января лишилась поставок нефти по "Дружбе" из-за прекращения транзита Украиной. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Накануне Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. А сегодня Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок сырья.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, киевский режим перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
 
В миреВеликобританияУкраинаВенгрияНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала