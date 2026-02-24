Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба", следует из документа Минфина.
Лицензия будет действовать до 14 октября 2027 года.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
В последние недели трубопровод стал причиной серьезных разногласий между Будапештом и Киевом. Венгрия с 27 января лишилась поставок нефти по "Дружбе" из-за прекращения транзита Украиной. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Накануне Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. А сегодня Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок сырья.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, киевский режим перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
