Британия может присоединиться к кредиту ЕС для Украины, заявил Стармер

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания может присоединиться к кредитной линии Евросоюза для выделения 90 миллиардов евро Украине, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер на встрече лидеров так называемой "коалиции желающих".