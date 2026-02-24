Рейтинг@Mail.ru
15:05 24.02.2026 (обновлено: 15:20 24.02.2026)
Британия может присоединиться к кредиту ЕС для Украины, заявил Стармер
Британия может присоединиться к кредиту ЕС для Украины, заявил Стармер
в мире, украина, великобритания, кир стармер, евросоюз
В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Евросоюз
Британия может присоединиться к кредиту ЕС для Украины, заявил Стармер

Стармер: Британия может присоединиться к кредитной линии ЕС для Украины

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 февраля 2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 февраля 2026
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания может присоединиться к кредитной линии Евросоюза для выделения 90 миллиардов евро Украине, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер на встрече лидеров так называемой "коалиции желающих".
"Мы должны лучше справляться с первоочередными задачами, включая крайне необходимый кредит ЕС в размере 90 миллиардов, который был согласован незадолго до Рождества. Есть неплохой прогресс в планировании этого кредита, что может позволить Великобритании получить доступ к программе кредитования и стать ее частью, чтобы помочь Украине получить то, что ей нужно", - сказал Стармер.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Медведев назвал передачу Украине ЯО прямой дорогой к мировой войне
