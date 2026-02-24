https://ria.ru/20260224/britanija-2076428396.html
Британия запросила у Ливана разрешение на полеты ВВС, сообщили СМИ
Британия запросила у Ливана разрешение на полеты ВВС, сообщили СМИ
Великобритания запросила у Ливана разрешение на использование воздушного пространства для ее боевой авиации в рамках проведения учений, даты которых озвучены не РИА Новости, 24.02.2026
Al-Akhbar: Британия запросила у Ливана разрешение на полеты боевой авиации