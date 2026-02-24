Рейтинг@Mail.ru
Британия запросила у Ливана разрешение на полеты ВВС, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
15:41 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/britanija-2076428396.html
Британия запросила у Ливана разрешение на полеты ВВС, сообщили СМИ
Великобритания запросила у Ливана разрешение на использование воздушного пространства для ее боевой авиации в рамках проведения учений, даты которых озвучены не
В мире, Ливан, Великобритания
Британия запросила у Ливана разрешение на полеты ВВС, сообщили СМИ

Al-Akhbar: Британия запросила у Ливана разрешение на полеты боевой авиации

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 фев - РИА Новости. Великобритания запросила у Ливана разрешение на использование воздушного пространства для ее боевой авиации в рамках проведения учений, даты которых озвучены не были, пишет ливанская газета Al-Akhbar со ссылкой на ливанские высокопоставленные источники.
"Британская сторона запросила у Ливана разрешение на использование воздушного пространства для своей боевой авиации, которая базируется на Кипре", - говорится в сообщении.
По данным источников газеты, самолеты королевских ВВС примут участие в учениях, которые стартуют с базы "Акротири" на Кипре и будут двигаться как с острова, так и обратно, используя воздушное пространство ряда государств, включая Ливан и Сирию. "Конкретные сроки проведения учений определены не были", - отмечается в материале.
Источники ливанского издания не исключили взаимосвязь британского запроса с эскалацией вокруг Ирана, напомнив, что в понедельник посольство США эвакуировало из Бейрута более 30 своих сотрудников дипломатического корпуса.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Глава ВВС Британии рассказал о трудностях для военных на Крайнем Севере
18 февраля, 17:27
 
